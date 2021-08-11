По селу Боринское запретят движение большегрузов свыше 20 тонн

10 августа жители села Боринское встретились с дорожниками и руководством Липецкого района. Вопрос один, как пережить ближайшие четыре месяца, пока через населенный пункт фактически в режиме нон-стоп будет двигаться автотранспорт.

Рядом с Боринским начали ремонт федеральной трассы А-133, и уже две недели поток машин идет через село прямо по центральной улице. Для жителей близлежащих домов это стало настоящим испытанием. Автомобили едут без остановки. Среди них много грузовиков. На дорожные знаки, которые требуют снизить скорость, мало кто из водителей обращает внимания. А между тем на улице, где идет весь поток транспорта, расположены два детсада, школа, сельская администрация и другие важные объекты.



— У меня маленький ребенок, который скоро пойдет в школу. Мы живем на окраине села, где перейти трассу? Я езжу на работу каждый день. Повесили знаки «Пешеходный переход», я перейти дорогу не могу — ни одна машина не останавливается — этот знак для кого висит? Сейчас начнется осень, будут ездить машины сахарного завода, еще транспорта добавится. Если раньше девочка могла из школы пешком дойти, теперь, я понимаю, ребенку не ходить, — переживала Светлана Канищева.



На сходе каждый мог высказаться и получить ответ на свой вопрос. Жители села говорили эмоционально. Люди возмущались, что их село заранее не подготовили к предстоящим неудобствам.



В ответ на это представитель заказчика заместитель директора Воронежского филиала ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» Ольга Александрова возразила, что они установили знаки ограничения скорости проезда автомобилей по селу до 40 км/ч, изменили направления маршрутов в навигаторах для большегрузов, а до 20 августа обещают смонтировать светофор у гимназии, искусственные неровности вблизи детских садов.



— Мы понимаем обеспокоенность местных жителей, администрации и принимаем дополнительные меры по безопасности. Чтобы исключить такой поток тяжелого транспорта по селу, разработана схема, по которой мы добавим знаки ограничения движения для автомобилей свыше 20 тонн и перенаправим транзитный транспорт на трассу Р-119, — пояснила Ольга Александрова.



Однако не смотря на принятые меры водители большегрузов игнорируют знаки ограничений и неровности и едут через село, не снижая скорости.



— Вчера ребенок с собакой перебегал дорогу, собаку задавили, ребенок чудом остался жив! Вы ждете, чтобы ребенка задавили?! — срываясь на крик выступила на сельском сходе местная жительница.



— Вообще нельзя дорогу нигде пройти, особенно на Яковлевку! Надо идти вкруговую. Мы не хотим, чтобы через село ходили фуры! Делайте другую объездную дорогу! — заявила другая.



Однако строительство новой объездной дороги в федеральном проекте предусмотрено не было, а для регионального бюджета — это слишком большие непредвиденные расходы.



Начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Липецкому району Александр Почеревин в свою очередь заметил, что постарается усилить контроль за проезжающими машинами на этом участке, особенно с началом нового учебного года. А районные власти сообщили, что сейчас ведется процедура закупки двух мобильных комплексов фотовидеофиксации, которые планируется установить 20 августа.



Работы на федеральной трассе продлятся до ноября. Большегрузы массой свыше 20 тонн заказчик собирается перенаправить в объезд села, а преграждать проезд автомобилям массой свыше 3,5 тонны, как предложили на встрече, технических показаний у экспертов — автодорожников нет. Кроме того, представители местной власти пообещали в ближайшее время обсудить с владельцами сахарного завода возможность доставки им сахарной свеклы так, чтобы это не добавляло жителям Боринского проблем.



В результате было решено встретиться еще раз накануне начала учебного года, 20 августа, чтобы оценить принятые меры и планы. Например, ремонт улиц Дзержинского и Ленина в 2022 году, которые сейчас выполняют роль объездных. Ремонтировать их будут по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».