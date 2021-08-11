Общество

38 минут назад

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро
Доброе утро, Липецк!

На календаре среда, 11 августа. Сегодня обсудят проблемный мост через железнодорожные пути. Все желающие могут угостить питомцев городского зоопарка. Волонтеров приглашают помощь в переписи. Молодые мамы могут в декрете получить новые профессии.

Погода
В Липецке сегодня переменная облачность, ночью небольшой. Днем возможен кратковременный дождь при температуре от +28 до +30 градусов.

День 11 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 5 градусов тепла. 

Дороги

На улице Пожарского (Сокол) частично перекрыли движение. В районе дома №12 проезд оставили только по одной полосе. Причина ограничений — ремонт коммуникаций. Его планируют завершить к середине сентября.

Любимый завтрак

Липчанка Светлана делится фирменный рецептом любимого завтрака: готовим творожные бублики.



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.

День физкультурника

Сегодня начинается череда мероприятий, приуроченных к этому празднику. В 10:00 состоится открытие Доски почета «Спортивная слава города Липецка», расположенной возле стадиона «Металлург». В этом году чести быть занесенными на Доску почета удостоены 24 липчанина. Это спортсмены и тренеры, добившиеся высоких результатов на международных и всероссийских соревнованиях и внесших наибольший вклад в развитие физкультуры в Липецке.

«Я строю мысленно мосты,
Их измерения просты...»

Так начинается стихотворение Валентина Гафта. А вот непростая история с липецким мостом все никак не закончится. Сегодня в 11:00 начнется выездное совещание по вопросу организации перехода через железнодорожные пути в районе улицы Гайдара. Пешеходный мост, построенный 1960 году, протяженностью 45 метров, официально признан аварийным. Его надо демонтировать, но какую альтернативу получат местные жители. Сегодня в этом вопросе будут разбираться общественники и представители власти.

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Вакцинация от COVID-19

11 августа мобильные пункты вакцинации от COVID-19 работают в торговых центрах «Малибу», «Москва», «Радуга» и в «Линии».



Добрая акция

Липецкий зоопарк объявил о начале традиционной акции: все желающие могут поделиться с питомцами учреждения излишками своего урожая.



Бесплатное образование

Липецкие молодые мамы могут в декрете пройти переобучение и бесплатно получить новую профессию.



 Диспансеризация +

Переболевшие COVID-19 липчане могут пройти углубленную диспансеризацию. В первую очередь на диспансеризацию пригласят тех, кто перенёс заболевание в средней или тяжёлой форме. Им позвонят из поликлиники, к которой они прикреплены. Также оповещение может прийти по СМС, электронной почте или в личный кабинет на портале Госуслуг.

Нужна помощь

Начат сбор заявок от волонтеров, готовых помочь в проведении Всероссийской переписи населения. Она пройдет с 15 октября по 15 ноября 2021 года. Добровольцы будут оказывать консультационную помощь на выездных переписных участках и помогут в сопровождении граждан в МФЦ. Требование к добровольцам - возраст от 18 до 50 лет.

Раньше было лучше?

11 августа 1973 года по Центральному телевидению СССР началась демонстрация многосерийного художественного фильма «Семнадцать мгновений весны». Успех фильма у зрителя был обеспечен кропотливой работой режиссера Татьяны Лиозновой, напряженным сюжетом сценария Юлиана Семенова, игрой великолепного актерского состава и музыкой, написанной к фильму Микаэлом Таривердиевым. Сегодня вечером можно устроить себе киномарафон. Или хотя бы начать его, так как на просмотр всего фильма нужно порядка 15 часов.


Кстати, в 2009 году «Семнадцати мгновениям весны» добавили красок — фильм колоризировали. При этой работе была утрачена примерно четверть исходного материала. И споры о том, стали лента от этого хуже или лучше, до сих пор не утихают. А как считаете вы?

1 280
#доброе утро

Комментарии (1)

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