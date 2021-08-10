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20 минут назад

Группа НЛМК поставила износостойкую сталь для производства экологичных самосвалов

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#сталь
Группа НЛМК поставила износостойкую сталь для производства экологичных самосвалов

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, поставила износостойкую сталь марки Quard 450 производства NLMK Clabecq машиностроительному заводу «Бецема». 

Сталь будет использована в совместном проекте «Бецема» и Mercedes-Benz для выпуска серии самосвалов БЕЦЕМА ФОРМАТ на шасси Mercedes-Benz Arocs 8x8, соответствующих экологическому стандарту Евро-5, регулирующему содержание вредных веществ в выхлопных газах, сообщает пресс-служба ПАО «НЛМК».  

Из стали Группы НЛМК «Бецема» изготовит кузов с формованными бортами и двойным полом, предназначенный для перевозки инертных материалов (песка, гравия, щебня). Сталь Quard 450 обеспечит высокий уровень износостойкости и сопротивляемости ударным нагрузкам, благодаря оптимальному сочетанию показателей твердости и ударной вязкости. 

Сталь марки Quard используется в областях с жёсткими эксплуатационными условиями и рекомендуется, в частности, для строительного и горнодобывающего оборудования (экскаваторы, самосвалы, бульдозеры, бункеры, миксеры и др.). Уникальные износостойкие свойства стали этой марки позволяют более чем в три раза увеличить срок службы отдельных компонентов спецтехники. 
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#сталь

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