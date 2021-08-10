20 минут назад
Группа НЛМК поставила износостойкую сталь для производства экологичных самосвалов
Группа НЛМК, международная металлургическая компания, поставила износостойкую сталь марки Quard 450 производства NLMK Clabecq машиностроительному заводу «Бецема».
Из стали Группы НЛМК «Бецема» изготовит кузов с формованными бортами и двойным полом, предназначенный для перевозки инертных материалов (песка, гравия, щебня). Сталь Quard 450 обеспечит высокий уровень износостойкости и сопротивляемости ударным нагрузкам, благодаря оптимальному сочетанию показателей твердости и ударной вязкости.
Сталь марки Quard используется в областях с жёсткими эксплуатационными условиями и рекомендуется, в частности, для строительного и горнодобывающего оборудования (экскаваторы, самосвалы, бульдозеры, бункеры, миксеры и др.). Уникальные износостойкие свойства стали этой марки позволяют более чем в три раза увеличить срок службы отдельных компонентов спецтехники.