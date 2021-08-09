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Михаил Тарасенко: «Комплексное развитие села – безусловный приоритет»
Во время рабочей поездки по Липецкому району Депутат Госдумы встретился с коллективами предприятий и оценил благоустройство села Боринское.
На зернохранилище агропредприятия «Май» директор Анатолий Митин рассказал Михаилу Тарасенко, как проходит сбор урожая. Развивать производство аграриям помогают госпрограммы.
«Раньше приходилось брать кредиты под 12-13% годовых, сейчас всего 2%, - рассказал Анатолий Митин. – Мы модернизировали ток и склад, закупили новые комбайны».
В селе Боринское глава Липецкого района Давид Тодуа демонстрирует Михаилу Тарасенко новый культурный центр и школу искусств, где завершается капремонт. В разгаре реконструкция здания будущего спортивного центра. В Боринском создается новый сквер, благоустраивается пруд: проект жителей села победил в конкурсе грантов благотворительного фонда «Милосердие» - социального партнера НЛМК.
«Одна из задач, поставленных Президентом РФ – качество жизни сельчан должно быть не хуже, чем в городе, - поясняет Михаил Тарасенко. – В Липецком районе все предпосылки для этого есть. Люди перестанут уезжать из сел, когда здесь будет зарплата, сопоставимая со средней по области. Среди приоритетов «Единой России» - повышение уровня доходов сельчан, комплексное развитие села».
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06.08.2021 14:18Политика