Михаил Тарасенко: «Комплексное развитие села – безусловный приоритет»

Во время рабочей поездки по Липецкому району Депутат Госдумы встретился с коллективами предприятий и оценил благоустройство села Боринское.

Первая встреча в Липецком районе - с сотрудниками ОАО «Боринское». Производитель газового оборудования, один из примеров успешного развития производства на селе.



На зернохранилище агропредприятия «Май» директор Анатолий Митин рассказал Михаилу Тарасенко, как проходит сбор урожая. Развивать производство аграриям помогают госпрограммы.



«Раньше приходилось брать кредиты под 12-13% годовых, сейчас всего 2%, - рассказал Анатолий Митин. – Мы модернизировали ток и склад, закупили новые комбайны».



В селе Боринское глава Липецкого района Давид Тодуа демонстрирует Михаилу Тарасенко новый культурный центр и школу искусств, где завершается капремонт. В разгаре реконструкция здания будущего спортивного центра. В Боринском создается новый сквер, благоустраивается пруд: проект жителей села победил в конкурсе грантов благотворительного фонда «Милосердие» - социального партнера НЛМК.



«Одна из задач, поставленных Президентом РФ – качество жизни сельчан должно быть не хуже, чем в городе, - поясняет Михаил Тарасенко. – В Липецком районе все предпосылки для этого есть. Люди перестанут уезжать из сел, когда здесь будет зарплата, сопоставимая со средней по области. Среди приоритетов «Единой России» - повышение уровня доходов сельчан, комплексное развитие села».



