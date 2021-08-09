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сегодня, 14:26
В 2021 году россияне стали экономить на ритуальных услугах
Россияне начали экономить на ритуальных услугах в текущем году.
Объем выручки ритуальных агентств по всей России в первом полугодии текущего года составил 36,9 млрд рублей, - следует из данных Росстата. Этот показатель вырос всего на 9% по сравнению с тем же периодом 2020 года, когда на ритуальные услуги россияне потратили 34,07 млрд рублей. Притом что в первом полугодии смертность в России выросла на 16%. По сравнению со вторым полугодием прошлого года выручка сократилась на 1%. По данным Росстата, в январе—июне 2021 года в стране умерли 1,1 млн человек, что на 16% больше, чем за тот же период 2020 года, когда было зафиксировано 946,6 тыс. смертей, - пишет "Ъ".
"Если до 2020 года средний чек при организации похорон в регионах составлял около 50 тысяч рублей, то сейчас люди не хотят тратить более 30 тыс. рублей", - заявил глава похоронных домов "Журавли" Илья Болтунов.
По его словам, заметное снижение выручки зафиксировано в сегменте оказания мемориальных услуг и услуг по обслуживанию мест захоронений. Данные Росстата не отражают финансовую картину деятельности похоронных организаций целиком, поскольку около 90% рынка находится в серой зоне с расчетами наличными средствами, - отметил он.
Свыше 70% доходов частных ритуальных агентств остается в серой зоне, а в Москве средний чек не изменился, и отметили, что выручка организации в первом полугодии этого года увеличилась на 18%, - заявили в ГБУ "Ритуал", обслуживающее столичные кладбища.
Заметное снижение выручки зафиксировано в сегменте оказания мемориальных услуг и услуг по обслуживанию могил, - считает Болтунов. "От организации похорон отказаться нельзя, но установку памятников и оградок можно отложить до улучшения финансового состояния или отказаться от нее вовсе",— поясняет он.
"Если до 2020 года средний чек при организации похорон в регионах составлял около 50 тысяч рублей, то сейчас люди не хотят тратить более 30 тыс. рублей", - заявил глава похоронных домов "Журавли" Илья Болтунов.
По его словам, заметное снижение выручки зафиксировано в сегменте оказания мемориальных услуг и услуг по обслуживанию мест захоронений. Данные Росстата не отражают финансовую картину деятельности похоронных организаций целиком, поскольку около 90% рынка находится в серой зоне с расчетами наличными средствами, - отметил он.
Свыше 70% доходов частных ритуальных агентств остается в серой зоне, а в Москве средний чек не изменился, и отметили, что выручка организации в первом полугодии этого года увеличилась на 18%, - заявили в ГБУ "Ритуал", обслуживающее столичные кладбища.
Заметное снижение выручки зафиксировано в сегменте оказания мемориальных услуг и услуг по обслуживанию могил, - считает Болтунов. "От организации похорон отказаться нельзя, но установку памятников и оградок можно отложить до улучшения финансового состояния или отказаться от нее вовсе",— поясняет он.