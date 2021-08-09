Непривитых российских студентов переведут на удаленку

Министерство науки и высшего образования России выпустило рекомендации для вузов страны по привитым и не привитым от коронавируса студентам, в том числе иностранным.





"С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: ...принимать решение об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий - для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации", - отмечается в документе. Вузам рекомендовано установить для таких студентов особый режим посещения учебных корпусов, - передает



Из документа следует, что тем, кто прошел вакцинацию или переболел в течение последних шести месяцев, ограничивать доступ в заведение не следует. "Организовывать образовательный процесс в соответствии с формами обучения без перевода обучающихся на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в том числе промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию), а также без ограничения доступа в помещения организации учебного, производственного назначения - для обучающихся, представивших документ о прохождении вакцинации или медицинскую справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев", - говорится в рекомендациях.



Кроме того, в Министерстве науки и высшего образования России рекомендовали требовать справки о вакцинации, перенесенной болезни или медицинском отводе при заселении в общежитие, проводить для тех, кто не привился, отдельные экзамены, а также организовать вакцинацию иностранных студентов за счет учебного заведения.



"Организациям целесообразно внести в локальные нормативные правовые акты по вопросам предоставления жилых помещений в общежитиях, положения, касающиеся предоставления обучающимися (кроме лиц, не достигших 18 лет) при их заселении в общежития документов, подтверждающих вакцинацию от коронавирусной инфекции, перенесенное в течение шести последних месяцев заболевание или противопоказания к вакцинации наряду с иными необходимыми документами", - говорится в документе.



Кроме того, министерство рекомендует предусмотреть и другие меры профилактики, в том числе ограничивая доступ посторонних в общежитие. Такие меры должны учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждом конкретном регионе.



Что касается вакцинации против коронавируса иностранных студентов, то вузам целесообразно организовать ее за свой счет, а также учитывать рекомендации, которые издаются органами здравоохранения и органами исполнительной власти в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.



"Организациям целесообразно обеспечить вакцинацию обучающихся - иностранных граждан и лиц без гражданства (кроме лиц, не достигших возраста 18 лет, или лиц, имеющих документ о прохождении вакцинации на территории иностранного государства, до принятия компетентными органами решения о признании или непризнании соответствующей вакцины на территории Российской Федерации) - за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, при наличии соответствующей возможности", - говорится в документе.



В министерстве считают целесообразным для вузов организовать учет студентов, которые прошли вакцинации или планируют привиться, а также тех, кто болел за последние полгода.



Рекомендации были утверждены 29 июля. В них говорится, что они будут действовать до стабилизации эпидемиологической обстановки в регионах и России в целом, - передает



Минобрнауки РФ считает целесообразным переводить на "удаленку" непривитых от коронавируса студентов в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, а также организовывать для них особый режим посещения зданий вуза, - следует из рекомендаций подведомственным организациям, утвержденных заместителем министра Дмитрием Афанасьевым."С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: ...принимать решение об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий - для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации", - отмечается в документе. Вузам рекомендовано установить для таких студентов особый режим посещения учебных корпусов, - передает РИА Новости Из документа следует, что тем, кто прошел вакцинацию или переболел в течение последних шести месяцев, ограничивать доступ в заведение не следует. "Организовывать образовательный процесс в соответствии с формами обучения без перевода обучающихся на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в том числе промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию), а также без ограничения доступа в помещения организации учебного, производственного назначения - для обучающихся, представивших документ о прохождении вакцинации или медицинскую справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев", - говорится в рекомендациях.Кроме того, в Министерстве науки и высшего образования России рекомендовали требовать справки о вакцинации, перенесенной болезни или медицинском отводе при заселении в общежитие, проводить для тех, кто не привился, отдельные экзамены, а также организовать вакцинацию иностранных студентов за счет учебного заведения."Организациям целесообразно внести в локальные нормативные правовые акты по вопросам предоставления жилых помещений в общежитиях, положения, касающиеся предоставления обучающимися (кроме лиц, не достигших 18 лет) при их заселении в общежития документов, подтверждающих вакцинацию от коронавирусной инфекции, перенесенное в течение шести последних месяцев заболевание или противопоказания к вакцинации наряду с иными необходимыми документами", - говорится в документе.Кроме того, министерство рекомендует предусмотреть и другие меры профилактики, в том числе ограничивая доступ посторонних в общежитие. Такие меры должны учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждом конкретном регионе.Что касается вакцинации против коронавируса иностранных студентов, то вузам целесообразно организовать ее за свой счет, а также учитывать рекомендации, которые издаются органами здравоохранения и органами исполнительной власти в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения."Организациям целесообразно обеспечить вакцинацию обучающихся - иностранных граждан и лиц без гражданства (кроме лиц, не достигших возраста 18 лет, или лиц, имеющих документ о прохождении вакцинации на территории иностранного государства, до принятия компетентными органами решения о признании или непризнании соответствующей вакцины на территории Российской Федерации) - за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, при наличии соответствующей возможности", - говорится в документе.В министерстве считают целесообразным для вузов организовать учет студентов, которые прошли вакцинации или планируют привиться, а также тех, кто болел за последние полгода.Рекомендации были утверждены 29 июля. В них говорится, что они будут действовать до стабилизации эпидемиологической обстановки в регионах и России в целом, - передает ТАСС