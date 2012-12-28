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33 минуты назад

Молодой липчанин ограбил и избил обидчика знакомой девушки

Завершено расследование уголовного дела по обвинению 18-летнего липчанина в совершении грабежа.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, завершено расследование в отношении 18-летнего жителя Липецка, который у кафе на проспекте 60 лет СССР напал на незнакомого парня, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Со слов обвиняемого, ранее тот молодой человек нагрубил знакомой ему девушке, и он решил вступиться за неё. Словесный конфликт между молодыми людьми быстро перерос в драку. Нападавший нанес множественные удары оппоненту, после чего открыто похитил его сотовый телефон, банковскую карту и водительское удостоверение. Своими действиями фигурант причинил потерпевшему ущерб на сумму более 6 тысяч рублей. На период предварительного расследования фигурант был заключен под стражу. В данный момент уголовное дело в отношении него расследовано и передано в суд», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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