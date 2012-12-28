Интим не предлагать: 25-летняя липчанка заказала проститутку в подарок и нарвалась на мошенников
Самозапреты на кредиты, три года для дачников на освоение участков – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
1295
сегодня, 08:08
В Липецкой области отменен желтый уровень воздушной опасности
С вечера пятницы в регионе объявлялись «красный» и «желтый» уровни.
Вечером последнего дня зимы в Липецкой области объявлялся красный уровень воздушной опасности. Работало ПВО.
По данным Минобороны ночью над Липецкой областью уничтожены два БПЛА.
До утра действовал в регионе предупреждающий желтый уровень.
0
1
2
0
3
Комментарии