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А знаете ли вы
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40 минут назад
Знаете ли вы, что в Липецке шили сомбреро из стружек и выдували стеклянные шары?
В очередном выпуске нашей традиционной рубрики #азнаетеливы мы вспоминаем предприятия, которые когда-то составляли гордость Липецка.
Хохломской проезд есть — хохломы нет
В 2022 году депутаты городского Совета присвоили безымянному переулку в районе Сырский Рудник наименование Хохломской, обосновав это тем, что, мол по нему ходят работники фабрики «Липецкие узоры».
К тому времени фабрика «Липецкие узоры» была закрыта уже несколько лет. «Липецкие узоры» умирали тихо. Даже в Сырском Руднике не все знали, что фабрики народных промыслов уже не существует. В начале века новые собственники превратили фабрику в мебельных цех, который к двадцатым годам фактически перестал работать.
Но когда-то «Липецкие узоры» гремели на всю страну, продукцию фабрики знали даже за рубежом, а в 90-х фабрика была поставщиком валюты в бюджет области.
В альманахе «Липецкая область. Промышленность XXI века», хранящемся в отделе краеведения областной научной библиотеки, сказано, что фабрика «Липецкие узоры» создана в 1974 году по инициативе начальника управления промышленности Липецкой области Александра Чалых. Для развития народного промысла в Липецк пригласили художников, резчиков, токарей и мастеров из города Семенов Нижегородской области — столицы хохломской росписи.
Поначалу мастера использовали технику росписи, привезенную из Семенова, но параллельно осваивали лаковую миниатюру в стиле палехской и мстёрской росписи. При этом шла большая изыскательская работу в сотрудничестве с известнейшими искусствоведами и вскоре родился уникальный авторский стиль — «Липецкие узоры».
В работе, посвященной липецким народным промыслам, опубликованном в издании «Литературная Россия», говорится, что задолго до официального открытия фабрики, еще в 1971 году Липецк вовсю экспериментировал с художественным народным промыслом — хохломской росписью.
Первую партию расписной посуды и утвари липецкие мастера отгрузили в продажу еще 1971 году, на сумму 26 тысяч советских, крепких, рублей, в 1972 году эта сумма составляла уже 126 тысяч рублей.
«За это короткое время коллектив фабрики создал 42 новых образца изделий. Среди них чайный сервиз с самоваром, набор посуды для рыбаков и туристов, столовый и салатный наборы и многое другое. В 1973 году был сдан в эксплуатацию основной корпус, где размещалось 250-300 художников.
Производство сувенирных изделий расширялось значительными темпами. Так, в 1974 году фабрика выпустила изделий на сумму 560 тысяч рублей. Спустя 10 лет производство сувенирных изделий возросло до 2 миллионов 522 тысячи рублей.
Начиная с 1975 года, через организации Минвнешторга СССР и Торгмортранса СССР, продукция фабрики экспортировалась во многие страны мира. В 1989 году поставка изделий на экспорт достигла 36 тысяч рублей в год.
В 1977 году фабрика выполняет крупный заказ к юбилею Октябрьской революции. Художниками фабрики было изготовлено более 120 наименований сувениров росписи на красном фоне, по фарфору, керамике, металлу.
Выполняли мастера заказы к юбилейным и знаменательным датам нашей страны: Олимпиаде-80, XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов.
В 1986 году поступил крупный заказ от газеты «Советская Россия», приуроченный к её юбилею. Специально для этого события были изготовлены сувенирные карандаши.
Крупные заказы фабрика изготавливала к 850-летию г. Москвы, 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина, к спортивным мероприятиям: «Кубок Кремля», «Хоккей с мячом», в память летчиков эскадрильи «Нормандия-Неман».
В 2002 г. фабрика «Липецкие узоры» выполнила крупный заказ для Национальной футбольной лиги США, которая предложила липецким умельцам изготовить 1000 наборов матрёшек с лицами лучших игроков 17 команд лиги и «облаченных» в соответствующую клубную форму.
Известная компания «Вимм-билль-Данн» в 2003 году заказала 20 тысяч деревянных ложек – с их помощью рекламировалась фирменная сметана «Домик в деревне».
1000 расписных вёсел было изготовлено в 2004 году для московских спортсменов, которые поступили на реализацию в столичные спортивные магазины.
Но всё это, увы, в прошлом, в 2023 году работников на фабрике было всего три человека, а сегодня она закрыта. Просто триумф и трагедия липецких народных промыслов!», — сокрушаются авторы работы.
Трое работников фабрики, о которых писала «Литературная Россия», — это бухгалтер и собственники, уже не предприятия художественных промыслов, а мебельного цеха.
В Липецке, правда, остаются романтики, мечтающие возродить промысел. Энтузиасты подали заявку на президентский грант, и собираются создать артель художников, тем более, что в Липецке их еще много, ведь для фабрики «Липецкие узоры», часть которой находилась на Сырском Руднике, а часть на Соколе, готовили мастеров целое СПТУ, располагавшееся тоже на Соколе, и худграф ЛГПИ.
Кстати, статья в «Литературной России» называется «Построят ли в Липецкой области комбинат искусственного лыка?». В ней приводится история липецкого мастера Ивана Полетаева, который плетет лапти из искусственного лыка — упаковочного материала для пластиковых окон, нарезанного полосками.
Сомбреро из усманского лыка
А ведь были времена, когда все нужное не только для народных промыслов, но и для легкой промышленности находилось под рукой.
Примерно в то же время, когда заработали «Липецкие узоры», на улице Студеновской открылся цех при Горпромкомбинате по пошиву головных узоров, разросшийся к 1974 году до фабрики.
На липецкой фабрике головных уборов шили шапки и из натурального меха, включая ушанки, шапки-кубанки и другие зимние модели, кепки, детские шапочки, элегантные женские шляпы, фуражки для военных и специальные головные уборы для представителей других профессий.
Шили на фабрике детские буденовки и даже мексиканские сомбреро. Вот как писала об этом производстве газета «Ленинское знамя» в 1976 году:
«Маленьким липчанам нравятся теплые шлемики, драповые «буденовки» с алыми звездочками впереди, кепи-реглан, красные пилотки, панамки - «самолетики» из репса, льна и ситца.
И уж никто не откажется от широкополой шляпы-сомбреро из осиновой стружки. Стружка поступает на фабрику из усманского села Октябрьское, где расположен один из производственных участков.
Легкая, мягкая стружка сплетается в длинные, пестрые «косички». Из них-то и шьют сомбреро. От того какие швея подберет «косички», зависит расцветка шляпы».
Район на Студеновской, где располагалась фабрика, липчане стали называть «Красная шапочка». Предприятие, на котором работало до трехсот человек, закрылось в 2004 году. В здании фабрики уже давно располагаются разные конторы, в том числе редакция одной из липецких газет, а район липчане по старой памяти продолжают называть «Красной шапочкой». Правда все реже и реже.
Кольцо Трубного завода есть — завода нет
Когда-то одним из градообразующих предприятий Липецка был трубный завод. Он давно почил в бозе, но некоторые топонимы в городе остаются — кольцо Трубного завода, проезд Трубный, до недавних пор кладбище «Городское» тоже называли Трубным.
Созданию завода посвящена статья бывшего директора предприятия Виктора Ворончихина в альманахе «Созидатели». По словам Виктора Ворончихина, решение о строительстве завода по производству санитарно-технической продукции, в частности труб 50,100,150-мм диаметра и фасонных частей, было принято в 1944 году, тогда же появился первый проект завода. В 1947 году началось строительство первого цеха. В 1948-м забили первые колышки для других цехов, в том числе вспомогательных, бытовок, бараков для строителей. В 1951-году начался набор рабочих.
В 1952 году завод выпустил первую партию канализационных труб.
Строилась параллельно и социалка — два детских сада, ясли, школа, медсанчасть, столовая, клуб. Причем заводской клуб 1950 года постройки цел и поныне: сейчас в нем располагается театр кукол.
В 1958 году на заводе сконструировали и построили центробежную машину производительностью 60 труб в час. Ее назвали «Липецк».
Введение новых мощностей продолжилось все годы работы завода. В итоге на трубном, кроме труб и фасонины, производили эмалированные и стальные ванны, раковины, и много всего другого. В конце 80-х на заводе смонтировали немецкое оборудование для производства штампованных ванн.
Шторма 90-х не минули завод. Приватизация, новые собственники вели завод к закрытию. В начале двухтысячных производство на заводе прекратилось. Теперь в его цехах работают строительные и мебельные магазины, а в иных — просто гуляет ветер.
Как фабрика мебели и «Бумиз» летели вниз
Помнят липчане и фабрику «Бумиз». Название говорит само за себя – фабрика бумажных изделий. Она располагалась в районе проспекта Победы.
Газета «Ленинское знамя» в 1967 году сообщила, что в Липецке появилось еще одно предприятие — «Бумиз». Его построило Курское СМУ-26. Завод выпускал бумажные стаканчики и диски для мороженного, коробки для соли, полиэтиленовые мешки, скатерти, футляры для очков, пачки для риса, пшена, и различных круп.
Дожил тот самый советский липецкий «Бумиз» до 90-х и сгинул, не выдержав конкуренцию с производителями современных упаковок.
Существовала в Липецке и большая мебельная фабрика. Открылась она в 1958 году в том же районе, что и завод пусковых двигателей. Новое предприятие к XXI съезду партии взяло на себя обязательство производить много изящной и удобной мебели – полумягких стульв, табуреток, столов, шифоньеров. В 1959 году липецкая мебельная фабрика бралась выпустить продукции на 4 миллиона 300 тысяч рублей (в ценах до денежной реформы 1961 года, прим. ред.).
У кого-то, возможно, еще стоят липецкие шифоньеры, серванты, и стенки. Делали на фабрике и мягкую мебель.
Мебелью фабрика обеспечивала липчан до середины девяностых. Предприятие приватизировал трудовой коллектив, выкупив его у государства за два миллиона рублей (при балансовой стоимости фондов в три миллиарда). Коллектив раздробил фабрику на паи и начал ее распродажу.
Всем известная история липецкой кондитерской фабрики «Ликонф». Много лет, с 1966 года, еще будучи Хлебозаводом №4, а потом предприятием ««Липецккондитерагропром» она кормила липчан вкуснейшими конфетами, тортами, выпечкой. В эпоху свободного рынка, в 2001 году, прибыльный кондитерский актив купил украинский бизнесмен, как раз специализирующийся на кондитерке, Петр Порошенко, будущий президент Украины (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В 2017 году фабрику собственник закрыл, а российские суды наложили на оставшееся имущество арест. К слову, эпопея с «Ликонфом»-«Рошеном» продолжается, суды по недоимкам и штрафам за них еще идут.
Еще одно предприятие, исчезнувшее прямо на глазах липчан, тех кто, конечно постарше – чугунолитейный и радиаторный завод, располагавшийся на улице Радиаторной, буквально в шаге от дороги по Октябрьской.
Это было старенькое предприятие, небольшие корпуса которого притулились в районе древней липецкой Переслановки, ныне улиц Калинина и Радиаторной. Построен завод, согласно книге Юрия Марчевского «Липецк. Время выбрало его», в 1926 году. На предприятии лили чугунные радиаторы, фитинги, запчасти для сельхозмашин и разный ширпотреб.
Просуществовал завод до 1983 года. Так как он располагался в центре города и нещадно коптил, в вклад его в экономику большим не был, власти решили по сути «свечной заводик» закрыть. Ряд цехов снесли, но некоторые помещения завода сохранились. В них располагаются разные мастерские и склады.
ЛТЗ и «пускачи», «Центролит»
Смирились горожане и с исчезновением с карты Липецка крупного предприятия — завода «Центролит». Возле него находится главная мусорная свалка города. А ведь некогда… Правительство СССР собиралось построить «Центролит» в Воронеже и между городами развернулась нешуточная борьба за предприятие. Липчане, в лице будущего директора «Центролита» Дмитрия Чурикова, настаивали, что в Липецке завод разместить проще — закрывались железнорудные рудники, высвобождалось много шахтерских рук, площадок, к которым подведены рельсы. В итоге своего Чуриков добился, и в 1963 году началось строительство «Центролита». В 1968 завод дал первую продукцию. На заводе лили из чугуна и цветного металла изделия, весом от 10 граммов до 10 тонн, в основном для станкостроительной промышленности.
Бывший поселок Сырский Рудник разросся еще сильнее, в нем строили дома уже для рабочих «Центролита», создавалась социальная инфраструктура. До 90-х годов процветали и завод и поселок. А потом череда смены собственников и «эффективные менеджеры» довели предприятие до банкротства. В 2009 году Центролит прекратил свое существование.
История тракторного завода тоже притча во языцах.
На окраине Липецка в 1932 году началось сооружение машиностроительного завода. С 1932 года по 1936 год были построены литейный, механообрабатывающий, ремонтно-механический, кузнечный и инструментальный цеха, а также объекты вспомогательного назначения. Рядом с заводом вырос жилой район с медицинскими и культурно-бытовыми учреждениями. В середине 1937 года коллектив завода приступил к выпуску товарной продукции, а к 1941-му году завод «Станкострой» вырос в одно из крупнейших предприятий города. В 1943 году на производственных площадях «Станкостроя» был создан Липецкий тракторный завод.
1 июня 1944 году собран первый образец липецкого гусеничного трактора «Кировец-35» с бензиновым двигателем. Затем был освоен массовый выпуск гусеничных пропашных тракторов КД-35, КДП-35, Т-38М, а позднее — колёсных универсально-пропашных тракторов Т-40, ЛТЗ-55, ЛТЗ-60. Липецкий тракторный длительное время являлся крупнейшим машиностроительным предприятием области и единственным, выпускающим трактор интегральной схемы ЛТЗ-155.
До 1991 года Липецкий тракторный завод выпускал ежегодно до 50 тысяч тракторов. В течение семи последующих лет долги предприятия приблизились к миллиарду рублей. Летом 1998 года Липецкий тракторный был признан банкротом. В последующие несколько лет на ЛТЗ сменилось несколько собственников, которым не удалось стабилизировать производство тракторов. Ни к чему не привела попытка помочь заводу о стороны областной администрации. Губернатор Олег Королев пытался протолкнуть продажу липецких тракторов в Бахрейн, но там они то ли оказались никому не нужны, то ли на самом деле никто их и не собирался продавать. Как любят говорить в Липецке, параллельно ухудшению дел на липецком тракторном, процветал Минский тракторный, а некоторые модели белорусских тракторов ну очень уж походили на разработанные в Липецке.
Тракторостроение в Липецке было обусловлено и локализацией производства. Производство пусковых двигателей для тракторов выделили в отдельное, и в 1948 году передали его существовавшей с 1945 года в районе нынешнего Быханова сада мастерской по ремонту автомобилей и тракторов. Завод назвали механическим. Он начал выпускать пусковые двигатели для многих тракторных заводов СССР. Название «Завод пусковых двигателей» он получил только в 1970 году. К 1980 году завод выпускал по 157 тысяч двигателей в год для ЛТЗ, владимирского, гомельского, харьковского тракторных заводов, 170 других предприятий СССР и на экспорт.
Спад начался в конце 80-х начале 90-х, когда производство сельхозмашин охватил общий кризис. Завод как-то пытался держаться на плаву, перейдя на выпуск гильз цилиндров для машин семейства «ГАЗ». Но к началу двухтысячных завод уже окончательно загнулся. Зато у него в активе имелись огромные площади, и «пускачи», как и многие закрывающиеся липецкие предприятия, перешли на девелоперскую деятельность. Что только не размещалось в цехах бывшего завода пусковых двигателей: и завод пластиковых окон, и фитнесс-клубы. Сейчас это один огромный мебельный салон, магазины, фитнесс-центр. Главная контора завода уже более четверти века — большое офисное здание.
Трансформеры
В 1956 году на базе ремонтно-тракторного завода, для строительства которого в 1933 году вырубили дубовую рощу, был создан липецкий станкостроительный завод.
Ремонтно-тракторный завод выпускал станки «Квиквейн» для шлифования клапанов тракторных двигателей. Став станкостроительным, предприятие освоило выпуск токарно-винторезных и плоскошлифовальных станков, которые и выпускало до 90-х годов XX века. Предприятие в том виде, в котором существовало, лихолетья не пережило. Сейчас на его бывшей территории находится ТРЦ «Европа», а цеха стали офисными зданиями. Но часть площадей бывшего Станкозавода используется по старому назначению — в них работают два юрлица - станкопредприятия. В основном они занимают ремонтом старых станков, но пытаются наладить и производство новых.
В Липецке есть и другие предприятия, считавшиеся умершими, но на самом деле продолжающие работу. Например, бывшая галантерейная фабрика. Когда-то она гремела на всю страну елочными игрушками ручной работы. Их выдували настоящие стеклодувы, и раскрашивали вручную художники. А детство маленьких граждан советской страны скрашивали калейдоскопы производства липецкой галантерейки.
Но галантерейка уцелела, несмотря на то, что многие считают, что этой фабрики давно уже не существует. На ее мощностях возникли два предприятия – одно производит различную косметическую и гигиеническую продукцию для отелей и шьет гостиничные тапки, другое — специализируется на производстве клейкой ленты.
Елочные игрушки галантерейка не производит с 2009 года, так как Китай наводнил магазины дешевыми пластиковыми изделиями, и конкурировать с китайцами стало невозможно, а вот калейдоскопы, причем нескольких видов, под заказ, фабрика производит.
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