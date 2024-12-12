Выходные в Липецке: как и где отпраздновать Масленицу

Липчан ждут концерты, открытия новых выставок, джем-сейшн, спектакли и концерты.

Говорят, что больше всего липчане любят выходные, праздники и весну. В ближайшие два дня выпадает комбо, с которым жителей города металлургов на GOROD48 поздравляют соседи из елецкой группы «Профи».









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Весна вступит в Липецк при температуре днём от -4 до -2 градусов, но уже на следующий день станет немного теплее – от -2 до 0. Оба выходных пройдут без осадков.









В первый день весны с 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улице Студенческий городок, 11, 13 и на проезде Строителей, 4, 10. С удобствами расстанутся также жители частного сектора на улицах Б. Хмельницкого, Достоевского и Крылова.









Концерт-разогрев накануне народного праздника под названием «А мы Масленицу дожидаем» (0+) начнётся 1 марта в 11:00 в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2).









Фото vk.com/zen48

Народные гулянья пройдут не только в воскресенье. Так, 1 марта с 11:00 детская Масленица начнётся в парке «Сказка» (0+).









Но не Масленицей единой. В зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) 1 марта в 17:00 пройдёт концерт «Снова мамин голос слышу» (12+).













Воскресный день в «Унионе» посвятят детям и покажут в 11:00 премьеру мюзикла композитора Олеси Ростовской по мотивам древней японской сказки «Урасима Таро» (6+).





История непростого выбора Урасимы Таро - рыбака, который однажды спасает черепаху и оказывается втянутым в мир подводных чудес. Под музыку оркестра русских народных инструментов (главный дирижёр — Василий Моисеенко) роли сыграют солисты Липецкой филармонии Анастасия Пименова, Сергей Колесник, Артём Тарасов.











Артём Тарасов

1 марта в 17:00 в Липецком доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) пройдёт концерт «Приношение идеалу» (6+).









1 марта любителей музыки ждут в 15:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) на джем-сейшн (12).









1 марта в 11:30 АРТ-пространство «Модное место» приглашает на традиционную «Игровую субботу» (12+).









А в Художественном музее (ул. Ленина, 7а) начнут весну 1 марта в 16:00 с лекции известного липецкого преподавателя Андрея Ломоносова и его коллеги Сергея Шмакова «Образы искусства в русской поэзии Серебряного века» (12+).









Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) 1 марта в 18:00 покажет спектакль «Братишки» по пьесе американского драматурга Рэя Куни (16+).





Состоятельная и благополучная семья Кервудов желают только одного - пополнить свою семью, взяв на попечение ребенка из приюта. И именно сегодня, уже через 55 минут, их посетит некая миссис Поттер, которая и вынесет окончательный приговор – «быть или не быть». Но не все в семье будут рады приёмышу, дети как раз против.













2 марта в 18:00 на сцене театра тургеневская классика – «Отцы и дети» (12+).

По одной из великосветских комедий Оскара Уайлда, пьеса написана в конце XIX века и впервые поставлена в 1895 году в Лондоне. Название представляет собой каламбур — слово Earnest, означающее по-английски «серьёзный», созвучно имени Эрнест. Но герои спектакля сколько-нибудь серьёзными людьми они не являются. Сватовство двух эгоистов Джона Уординга и Алджернона Монкрифа к двум девушкам. Сюжет наполнен фарсовыми и мелодраматическими элементами — например, оба героя, чтобы понравиться своим избранницам, выдают себя за некоего Эрнеста...











Видео Аркадия с концерта музыкантов в АРТ-пространстве «Модное место», который прошёл буквально пару дней назад - 27 февраля.2 марта с 10:00 терпеть придётся жителям домов на улицах Ангарской, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29; Базарной, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1; Детской, , 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16; Геологической, 1, 2, 3, 4, 5, 6; Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г; Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а; Юношеской, 13, а также переулка Рудного, 1,2, 3, 4, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17. Их участь разделят и жители частного сектора на улицах Автодорожной, Алфавитной, Базарной, Почтовой, Шахматной, в переулках Бытовом, Дружном, Клеверном, Ландшафтном, Любимом, Малом, Сырском, Технологическом, Усадебном, Чистом.Ансамбль народной песни «Зень» покажет музыкальный спектакль.В субботу с 8:00 до 18:00 справа от дворца спорта «Звездный» (ул. Терешковой, 13) пройдёт археологическая Масленица (0+). Липчане смогут не только отведать блинов и понаблюдать за костюмированным шоу, но и познакомятся с древними ремёслами, археологическими находками родного края.С 11:00 в субботу широкую Масленицу будут праздновать возле Дома детского творчества «Октябрьский» (ул. Депутатская, 55б) и рядом с домом №10 на улице Студенческий городок (0+).Главная часть праздника состоится конечно же в воскресенье. Мероприятия пройдут во всем парках Липецка – Нижнем, Победы, Металлургов. Сожжение чучела Зимы официально намечено на 14:00, если кто-то не доберётся до него с зажигалкой раньшеСценарий везде примерно одинаков, вот, например, расписание веселья в парковой зоне на Соколе.Заслуженные артистки России Зинаида Карандакова и Татьяна Игнатьева, ведущая Вера Мартынова, концертмейстер Сергей Терехов и дуэт баянистов — Вячеслав Мельник и Сергей Ельчанинов исполнят песни и творческие номера, посвященные матерям. В программе произведения В. Мигули «Поговори со мною мама», Я. Френкель «Снова мамин голос слышу», Л. Квинт «Ах, мама, мама, мамочка...» и многие другие.Липецкий симфонический оркестр выступит в честь 100-летия со дня рождения выдающейся советской и российской оперной певицы Ирины Архиповой.Так называется мероприятие, когда нескольких музыкальных коллективов, музыкантов или ди-джеев собираются вместе, чтобы поиграть и поимпровизировать в свободном стиле.А в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) прямо в первый день весны в 15:00 торжественно презентуют новую выставку «Время любить»Твоё творчество представят мастерицы клуба «Лавандовое утро», в котором под руководством Денисовой Еленыдамы занимаются созданием текстильных изделий в лоскутной технике (пэчворк).А в Центре изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 98) в этот же день в 16:00 откроют выставку «Большой формат»Будет представлено более 40 живописных произведений профессиональных липецких художников, выполненных в различных жанрах. Большой размер – одно из главных условий включения картины в экспозицию, большинство работ были созданы специально для выставки.У вас есть возможность поиграть в настольные игры, выучить правила и получить консультации прямо на месте. Приходить можно поодиночке или целыми компаниями.Это вторая лекция цикла, её тема «У истоков акмеизма».1 марта в 18:00 на сцене ЛГАДТ им. Л.Н.Толстого спектакль «Как важно быть Эрнестом»2 марта в 18:00 зрителей порадуют комедией французского драматурга Роббена Лямуре «Супница. Винная карта одного преступления»Супружеская чета остро нуждается в деньгах, а самый простой путь к ним – получить наследство от престарелой тетушки. Правда родственница не планирует расставаться с этим миром. Тетушки, как правило, не лыком шиты – у них всегда найдется сюрприз для предприимчивых наследников…Для детей 1 марта в 11:00 на сцене сказка «Огниво»2 марта в 11:00 – «Приключения Буратино»