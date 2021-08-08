В России

59 минут назад

В Самарской области жителей вакцинируют на дому неизвестным веществом

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Уколы с неизвестным веществом делают мошенники

В Самарской области правоохранители выявили новый вид мошенничества - псевдовакцинация от коронавируса.

Несмотря на то, что на территории губернии работают множество прививочных пунктов, аферисты придумали новый вариант, как использовать массовую вакцинацию от COVID-19. Они обещают провести процедуру на дому. Мошенники предлагают свои услуги через соцсети или по телефону, а также делают поквартирный обход, представляясь менеджерами медицинских компаний, сообщает Комсомольская Правда со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

В некоторых случаях после укола люди засыпают, после чего их грабят, пока они спят. Если же человек не засыпает, то мошенники могут ограбить квартиру, пока ее владелец заполняет документы, думая, что прошел вакцинацию.
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