Происшествия

сегодня, 08:24

Автомобиль едва не сбил пешеходов и велосипедиста

10 1362
#ДТП
1

ДТП произошло накануне поздно вечером на улице Советской в Липецке.

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Пешеходы начали переходить проезжую часть, когда к ней подъехал автомобиль, почему-то не сбавляя скорости. Он врезался в уже стоящую машину. Это и спасло пешеходов и велосипедиста, который, кстати, ехал, а не шел пешком, что является нарушением ПДД.

В ДТП никто не пострадал, автомобили получили повреждения.
10 1362
#ДТП
1

Комментарии (11)

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Храмой

2 минуты назад
А про пожар на университетском что не пишете?
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Коммунист

32 минуты назад
МестныйЯ, что, не могут буржуи даже нормальной камеры сделать?
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МестныйЯ

47 минут назад
Пусть скажет спасибо телефону., у нас же полное импортозамещение (типа), так что за установку неотечественной камеры наблюдения - штраф. А, ну да - у нас же в стране нифига своего нет, мы страна "купи-продай" и сырьевой придаток...
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Автохам

сегодня, 08:53
Пусть скажет спасибо телефону., пусть сначала зарплаты как в Израиле платят
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адвокат

сегодня, 08:53
Ыть, Неа,у старшего брата лада гранта,а тут классика.
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Пусть скажет спасибо телефону.

сегодня, 08:48
Что телефон сыграл своё дело? Не ужели не видно на таком расстоянии что в переди машина стояла и там переход? Камеры только в Москве нормальные которые фиксируют момент водителя в телефоне. А ужас так камера с алеэкспресса и стоит на какомнебудь доме за 100 и более метров, что нечего не видно. В Израиле за только прикосновение к телефону штраф в 1000 шекелей, не говоря о каких то разговоров по нему.
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Ыть

сегодня, 08:37
адвокат, так это и был старший брат известного человека - показывал, что вот так он полгорода и проехал, когда ему было плохо)))
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Гость

сегодня, 08:35
Ага, очередному поплохело, у него брата не было?
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адвокат

сегодня, 08:34
мерцалка,ее последствия сразу видны.хорошо если брат старший есть у водилы.
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вот пристали

сегодня, 08:29
Плохо стало человеку,даже скорость прибавил.
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