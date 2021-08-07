Автомобиль едва не сбил пешеходов и велосипедиста

ДТП произошло накануне поздно вечером на улице Советской в Липецке.

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Пешеходы начали переходить проезжую часть, когда к ней подъехал автомобиль, почему-то не сбавляя скорости. Он врезался в уже стоящую машину. Это и спасло пешеходов и велосипедиста, который, кстати, ехал, а не шел пешком, что является нарушением ПДД.



В ДТП никто не пострадал, автомобили получили повреждения.