В частном секторе 9-го микрорайона отключат холодную воду на врем устранения утечки

7 августа с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34 по улице Стаханова, №№ 3, 5, 7 по улице Кривенкова, №№ 26, 26а, 28, 30, 30а, 30б, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42, 44 по улице Катукова, №№ 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15 (средняя школа № 33), 16 (детский сад №6), 17, 18, 19, 20 (детский сад №6) по бульвару Шубина, №№ 37, 37/3, 41, 43, 45, 45а, 47 по проспекту 60 лет СССР. ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке по адресу: бульвар Шубина, 12.



С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе на улице Московской, 16а не будет холодной воды в домах №№ 6а ст.2, 16, 16а по вышеназванной улице.



С 10:00 до 17:00 ЛГЭК временно приостановит подачу холодной воды в домах №№ 4, 4 к.1 по улице Папина, №№ 10а, 10а лит.б, 10б, 12/1, 12а/1, 12а/2, 12а/3, 12б, 14, 14/1, 14а к.2, 14б ст, 14б, 16, 16а, 18 по улице Доватора из-за ремонта запорной арматуры по адресу: улица Папина, 4.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся потребители домов № 32 по улице Черноземной, № 44 по улице Западной, № 45 в 9-м микрорайоне, № 43а по улице Московской, № 20 по улице Бескрайней, а также частного сектора 9-го микрорайона – улиц Донецкой, Днепровской, Черноземной, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Луговой, Бескрайней. ЛГЭК будет устранять утеску на водоводе по адресу: ул. Западная, 12.



Питьевую воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

