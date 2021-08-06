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Цены на газ в Европе обновили рекорд
Цена газа в Европе на бирже ICE Futures на открытии торгов 6 августа на фоне аварии на заводе "Газпром газопереработки" (дочернее предприятие "Газпрома") впервые превысила €44,4 евро за 1 тыс. кВт.ч, что эквивалентно $543 за тыс. кубометров.
На пике в ходе сегодняшних торгов цена фьючерса на газ вплотную подбиралась к $545 за 1 тыс. куб. м.
На текущий момент цена газа выросла на 3,36% относительно цены закрытия накануне, - передает ТАСС.
5 августа произошел пожар на заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе, он был локализован, пострадавших нет. Работы на объекте были прекращены, конденсат перекрыт.
Завод принадлежит дочернему предприятию ООО "Газпром переработка" и является основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в ЯНАО.
На фоне пожара на заводе прокачка газа по газопроводу "Ямал - Европа" накануне вечером упала более чем в два раза, но на данный момент наполовину восстановлена.
Акции "Газпрома" при этом теряют в цене один процент, а ранее уже падали на 2,83%, - передает РИА Новости.