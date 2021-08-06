Погода в Липецке

сегодня, 12:52

Спасатели предупреждают о сильной жаре

2 815
#жара
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Спасатели предупреждают о сильной жаре
В ближайшие сутки на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление -  сильная жара, температура воздуха достигнет 31-36 градусов тепла. 

ГУ МЧС РФ по Липецкой области рекомендует соблюдать в этих условиях несколько правил: 

при сильной жаре следует избегать воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, закрывайте как можно больше поверхности кожи. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться;

передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма (обезвоживанию). Посоветуйтесь с врачом, требуется ли вам дополнительное употребление соли во время жары;

снижению температуры тела способствует погружение рук и ног в холодную воду. При появлении признаков теплового поражения (общая усталость, головная боль, нарушение сознания, покраснение или побледнение лица, ненормальный пульс) следует периодически потреблять воду для возмещения потери жидкости с выделяемым потом, принимая её небольшими дозами (80-100 мл), подолгу задерживая её во рту, охладить тело, немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ;

если вы отдыхаете на пляже или просто у реки в жаркую погоду, всегда помните о том, что температура воздуха на солнце может достигать +50 градусов и выше. В то же время температура воды составляет +22 С, +26. Таким образом, перепад температур составляет от 25 до 30 градусов. Если после длительного нахождения на берегу вы внезапно нырнёте в воду, этот перепад температур может привести к спазму дыхания или к остановке сердца. Поэтому, прежде чем войти в воду, надо смочить водой грудь, спину, голову. Особенно должны помнить об этом люди пожилого возраста.


2 815
#жара
2

Комментарии (2)

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Максим К

58 минут назад
Надоела эта уже жара!! Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!!
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цирк

59 минут назад
им метлу доверить страшно ,а они прогнозы делают-143 проц
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