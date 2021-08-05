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Мужская сборная РФ по волейболу обыграла Бразилию и вышла в финал Олимпиады

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#Олимпиада в Токио #волейбол #финал #мужская сборная

Мужская сборная России по волейболу вышла в финал олимпийского турнира в Токио.

Мужская сборная России по волейболу обыграла Бразилию и вышла в финал на Олимпиаде в Токио.

Полуфинальная встреча с Бразилией завершилась со счетом 3-1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23). В составе сборной России 22 очка набрал Максим Михайлов, 15 очков - Егор Клюка, 12 очков - Иван Яковлев. У бразильцев 18 очков на свой счет записал Йоанди Леаль, - передает РИА Новости.

В финале сборная России сыграет против победителя полуфинальной встречи между Аргентина – Франция.

Ранее Мужская сборная России (ОКР) по волейболу в четвертьфинальном матче олимпийского турнира в Токио победила Канаду, занявшую третье место в группе А. На групповом этапе россияне выиграли четыре матча из пяти. Единственное поражение сборная России потерпела в игре с Францией, - пишет "Чемпионат".

Финал и матч за бронзу пройдут 7 августа.

На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
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#Олимпиада в Токио #волейбол #финал #мужская сборная

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