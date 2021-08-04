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Австралийские ученые нашли новое средство от коронавируса

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#коронавирус #лечение

Произрастающее в Северной Африке и Западной Азии растение Nigella sativa (Чернушка посевная) может быть использовано для лечения COVID-19 в будущем.

Цветковое растение Nigella sativa (чернушка посевная), произрастающее в Северной Африке и Западной Азии, может быть использовано в будущем как новое средство для лечения коронавируса, - говорится в статье, опубликованной в журнале Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Ученые выяснили, что тимохинон, активный ингредиент N.sativa, может связываться с S-белком коронавируса SARS-CoV-2 и не давать вирусу вызывать легочную инфекцию. По словам экспертов, он также может блокировать цитокиновый шторм, который проявляется у серьезно больных пациентов, госпитализированных с COVID-19, - передает Lenta.ru.

Уже доказано, что тимохинон предотвращает высвобождение провоспалительных химических веществ, таких как интерлейкины. Таким образом, он может играть потенциальную роль в лечении аллергических состояний, например, астмы или экземы, а также артрита, включая ревматоидный и остеоартрит, и даже рассеянного склероза.

Чернушка посевная также полезна при лечении высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина и сахарного диабета. В качестве противовоспалительного средства N.sativa помогает пациентам с аллергическим ринитом и синуситом, а также детской эпилепсией. Кроме того, в качестве противовоспалительного средства это растение помогает пациентам с экземой и остеоартритом, а также оказался эффективен в уничтожении золотистого стафилококка. Австралийские ученые обнаружили, что некоторые народы веками применяли семена Nigella sativa как традиционное средство от различных заболеваний, включая воспаления и инфекции, - передает РИА Новости.
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#коронавирус #лечение

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