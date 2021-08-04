Происшествия

56 минут назад

Пензяка обманули на 1,5 млн рублей в Ельце

5 525
#мошенничество
Пензяка обманули на 1,5 млн рублей в Ельце

Мошенники активно наживаются не только на жителях Липецкой области, но и их гостях.

30-летний житель Пензы стал жертвой мошенников в Липецкой области. Он приехал в Елец на работу и попался на уловку злоумышленников.

Как сообщает штаб ОМВД России по Ельцу, мужчине на телефон позвонили «сотрудники банка» и убедили в том, что якобы из-за компьютерной ошибки ему на личный счёт поступит 1 476 948 рублей, однако через некоторое время сразу же спишется. Через несколько дней ему действительно пришло уведомление о пополнении счёта, а затем стали поступать сообщения о списании.

Спустя месяц рабочему пришёл аванс и он решил через мобильное приложение узнать баланс расчётных счетов, но увидел, что на его накопительном счёте отсутствуют деньги. Чтобы разобраться, он позвонил в банк, где сотрудник ему пояснил, что так, как тот целый месяц не платил взнос по кредиту, то банк сам списал его денежные средства и что на его имя действительно оформлен кредит на 1 476 948 рублей. Потерпевший утверждал, что никакой конфиденциальной информации звонившем не сообщал, на что сотрудник посоветовал ему обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере».
5 525
#мошенничество

Комментарии (5)

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Степан

4 минуты назад
Бред полнейший, ладно деньги зачислили по ошибке, все может быть, но списать без его ведома это как ? Здесь дорога все участникам на полиграф, и сразу все ясно будет
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.¡.

14 минут назад
Жители Пензы говорят, что они не пензюки и не пензяки, а пензенцы.
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Серж

18 минут назад
Странная история - просто так полтора миллиона на карту бросили. Не списали, а сначала положили. Сотрудники банка, однозначно, в доле - оформить кредит на такую сумму на человека, который лично не подписывал договор в помещении кредитной организации, невозможно. Либо он сам в доле, а прикидывается бедной овечкой.
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Липчанин

21 минуту назад
Скоро банки сами без нашего ведома будут нам кредиты выдавать а потом приставы все имущество забирать. Это наша Раша
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Вован

38 минут назад
Почему банк одобрил такую сумму удалённо? Ладно 100-200 тысяч, но выдать 1,5 миллиона в кредит, не видя человека, это очень странно! А может сам банк тоже в доле?
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