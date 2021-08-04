Пензяка обманули на 1,5 млн рублей в Ельце

Мошенники активно наживаются не только на жителях Липецкой области, но и их гостях.

30-летний житель Пензы стал жертвой мошенников в Липецкой области. Он приехал в Елец на работу и попался на уловку злоумышленников.



Как сообщает штаб ОМВД России по Ельцу, мужчине на телефон позвонили «сотрудники банка» и убедили в том, что якобы из-за компьютерной ошибки ему на личный счёт поступит 1 476 948 рублей, однако через некоторое время сразу же спишется. Через несколько дней ему действительно пришло уведомление о пополнении счёта, а затем стали поступать сообщения о списании.



Спустя месяц рабочему пришёл аванс и он решил через мобильное приложение узнать баланс расчётных счетов, но увидел, что на его накопительном счёте отсутствуют деньги. Чтобы разобраться, он позвонил в банк, где сотрудник ему пояснил, что так, как тот целый месяц не платил взнос по кредиту, то банк сам списал его денежные средства и что на его имя действительно оформлен кредит на 1 476 948 рублей. Потерпевший утверждал, что никакой конфиденциальной информации звонившем не сообщал, на что сотрудник посоветовал ему обратиться в полицию.



Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере».