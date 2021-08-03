сегодня, 12:42
Кудрин заявил о снижении бедности вдвое благодаря адресной помощи нуждающимся
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что адресная помощь нуждающимся семьям позволит снизить уровень бедности в России вдвое в сжатые сроки.
Он призвал включить в эту модель борьбы с бедностью многофакторную оценку нуждаемости, а также ранжирование размера выплат в зависимости от дохода семьи. На ежегодную реализацию такой системы понадобится "несколько сот миллиардов рублей".
Самое важное — что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сотен миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза, - заявил Кудрин.
По его словам, в России уже есть примеры эффективного подхода к борьбе с бедностью. Разумным решением он считает выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет, указ о которых в начале марта подписал президент России Владимир Путин.
Объем выплат семьям устанавливается в зависимости от уровня их дохода, достигая 50, 75 или 100% от прожиточного минимума для ребенка по региону. При этом ранее пособие выплачивали в одинаковом размере: семьи получали 50% от детского прожиточного минимума.
Государство пошло по интересному пути, и я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от трех до семи лет в расчете на ребенка, - отметил глава Счетной палаты.
По его мнению, этот дифференцированный подход можно использовать не только при работе с детьми до семи лет, но и с более старшими по возрасту нуждающимися.
Не менее важно учитывать имущественный ценз. Если обращаться к многофакторной модели нуждаемости, то она гласит, что при наличии второго автомобиля или квартиры гражданин ограничен в получении социальных выплат. "С учетом этого ограничения мы сразу идем на снижение бедности более чем вдвое", — подчеркнул он.
Кудрин согласился с тем, что принятый в России одномерный концепт абсолютной бедности, при котором нуждающихся определяют как граждан с доходами ниже прожиточного минимума, отличается от международных подходов к многомерной бедности.
В 2020 году Счетная палата представила отчет о разных подходах к анализу бедности. В рамках документа специалисты порекомендовали правительству также оценить многомерную бедность и уровень немонетарных деприваций — результатов социологических опросов, которые показывают, сколько семей в стране нуждаются в средствах на еду, одежду и обувь, путешествия и другие потребности.
Согласно оценкам Росстата, в 2020 году дефицит доходов бедного населения в России — сумма средств, которых не хватает россиянам до уровня прожиточного минимума — составил 727 миллиардов рублей. Наибольший дефицит дохода наблюдается у семей с тремя и более детьми, а также у семей с безработными. По итогам прошлого года, уровень бедности в России достиг минимума с 2014 года и составил 12,1% населения или 17,8 миллиона человек, - передает Lenta.ru.