Происшествия

49 минут назад

Оскорблявшую детей женщину оштрафуют

17 1197
#оскорбление #штраф
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Полиция установила личность женщины, прогнавшей детей со скамейки 

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В минувшие выходные по социальным сетям разошлось видео снятое детьми у подъезда дома №11 по улице Теперика. На записи женщина, ругаясь матом, прогоняет нескольких мальчиков с лавочки.  По словам женщины, на скамейке «сидят старушки, которые вымаливали эту лавочку у начальника».

- Я сяду сейчас с собакой! Вы чего тут сидите? Идите отсюда! – кричала женщина, швыряя самокат  одного из мальчиков.

Полиция провела проверку по факту публикации видео. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность женщины установлена, на нее составлен административный протокол по ст. 20.1 (мелкое хулиганство). Женщине грозит штраф.

17 1197
#оскорбление #штраф
2

Комментарии (17)

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дед

1 минуту назад
Собака теперь наслушалась нецензурной брани.
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Елена

3 минуты назад
Очень много людей к пенсионному возрасту озлобляются... Я иногда удивляюсь озлобленности бабок. Таких очень много. Мысль в голове, ну неужели всегда были такими злыми? Нет, собачья жизнь делает людей злыми.
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Нику по лику

4 минуты назад
ник, Ваше место внтури канализационного люка рядом с лавочкой
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Ентот

5 минут назад
а ещё говорят у нас молодёжь неадекватная , я бы поспорил
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Повелитель Котов

7 минут назад
Ахах, какая смешная бабка))) соседи с ней не соскучатся
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Ентот

8 минут назад
ник, секции по 2500 р в месяц стоят +одежда на эту секцию , проснись ты в рашке
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YES

13 минут назад
Билли Кид, ты что ли???
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Человек

14 минут назад
Дамочка реально неадекватно себя ведёт
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Билли Кид

25 минут назад
Как- то так, я об "онижедетях".. Все умные стали, чуть что сразу жаловаться.. Но зато мы теперь знаем ответ на вопрос Довлатова "Кто написал 4 млн доносов" ".?
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ук ДНД

27 минут назад
А у нас неть лавочек у подъездов, и проблем нет.. вроде бы.. Собаки спят, пенсионеры спят, даже жильцы "дрыхнут"!
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