Оскорблявшую детей женщину оштрафуют

Полиция установила личность женщины, прогнавшей детей со скамейки

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В минувшие выходные по социальным сетям разошлось видео снятое детьми у подъезда дома №11 по улице Теперика. На записи женщина, ругаясь матом, прогоняет нескольких мальчиков с лавочки. По словам женщины, на скамейке «сидят старушки, которые вымаливали эту лавочку у начальника».



- Я сяду сейчас с собакой! Вы чего тут сидите? Идите отсюда! – кричала женщина, швыряя самокат одного из мальчиков.



Полиция провела проверку по факту публикации видео. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность женщины установлена, на нее составлен административный протокол по ст. 20.1 (мелкое хулиганство). Женщине грозит штраф.



