Коронавирус

26 минут назад

За сутки в Липецке выявили 181 случай COVID-19

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#коронавирус
За сутки в Липецке выявили 181 случай COVID-19

Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, на территории Липецкой области зарегистрированы 40 212 случаев новой коронавирусной инфекции, 34 497 человек выздоровели, в том числе 85 за последние сутки, 4 549 — лечатся, 1 166 человек умерли, в том числе 10 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 159 человек.

В больницах сегодня находятся 866 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 3 683 пациента с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждён 241 случай инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 181, на втором с большим отрывом Елец — 25, на третьем Добровский район — 8. В Лебедянском и Лев-Толстовском районах — по 6, в Долгоруковском и Задонском районах — по 4, в Хлевенском районе — 3, в Грязинском районе — 2, в Краснинском и Чаплыгинском районах — по одному заболевшему.
383
#коронавирус

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