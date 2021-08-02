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27 минут назад

«Стагдок» внедрил систему мониторинга шумового и сейсмического воздействия взрывов в карьере

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#Стагдок

Компания «Стагдок» (входит в Группу НЛМК) организовала пост мониторинга шумового и сейсмического воздействия взрывных работ. На расстоянии 500 м от границ карьера были установлены станция мониторинга шума для работы в уличных условиях и регистратор для фиксации внешних вибрационных воздействий, которые предоставляют информацию в режиме реального времени. Новая система позволит продолжить работу по улучшению экологических показателей производства.

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Горные работы ведутся в соответствии с требованиями регулирующих органов. По результатам производственно-экологического контроля нормативы допустимого воздействия на санитарно-защитной зоне предприятия соблюдаются, превышения отсутствуют. Новая станция мониторинга установлена по инициативе компании для дополнительного контроля.

«Стагдок» ведет последовательную работы для снижения воздействия на близлежащие населенные пункты. За последний год был изменен график взрывных работ, высажена защитная лесополоса площадью 8,5 га, введены ограничения по количеству взрывчатых веществ, изменен механизм взрывания с кардинальным снижением уровня шума», - сообщает пресс-служба НЛМК. 

До конца года компания планирует реализовать строительство защитного земляного вала и продолжить оптимизацию параметров буровзрывных работ. Эти меры позволят дополнительно снизить шумовое и сейсмическое воздействие в радиусе санитарно-защитной зоны карьера.   


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#Стагдок

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