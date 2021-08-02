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37 минут назад
В США закончилось соглашение по приостановке лимита госдолга
В США завершилось двухлетнее соглашение по приостановке лимита госдолга.
В США истекло соглашение по приостановке долгого лимита. Предельное значение долга вновь начало действовать после двухлетней заморозки.
К концу июня совокупная задолженность почти достигла 28,5 триллиона долларов — 22 триллиона плюс накопленные долги с августа 2019 года, - пишет Bloomberg.
Теперь правительство США не может наращивать долг через размещение новых госбумаг. Они могут только рефинансировать погашаемые бумаги.
Американский конгресс должен принять решение о приостановке действия лимита либо повысить его до определенного уровня. Министерство финансов США, по мнению экспертов Bloomberg, теперь может полагаться только на денежные остатки на счетах, сумма которых составляет 450 миллиардов долларов, и на поступление доходов за вычетом планируемых расходов бюджета, а также принимать "чрезвычайные меры" по финансированию своих обязательств. С 30 июля Минфин начал принимать особые меры, такие как приостановка выпуска ряда специальных бумаг, использование некоторых долговых инструментов, которые не идут в зачет долгового лимита.
Минфин приостановил выпуск ряда специальных бумаг, а также начало использовать специальные долговые инструменты, которые не учитываются при расчете долгового лимита. Еще одной возможностью сэкономить станет приостановка инвестиций в фонды для пенсионеров госсектора, - пишет Lenta.ru.
Демократическая партия, обладающая большинством в обеих палатах, пока не раскрыла свой план действий. Более того, ее члены указывают, что пока не выбран даже путь решения проблемы. Но теперь конгрессменам придется сосредоточиться на этом вопросе, - утверждают специалисты.
Эксперты предполагают, что если к ноябрю не удастся поднять потолок госдолга или приостановить его рост, то США не смогут выполнять часть своих обычных расходных обязательств и могут допустить дефолт по госбумагам.
К концу июня совокупная задолженность почти достигла 28,5 триллиона долларов — 22 триллиона плюс накопленные долги с августа 2019 года, - пишет Bloomberg.
Теперь правительство США не может наращивать долг через размещение новых госбумаг. Они могут только рефинансировать погашаемые бумаги.
Американский конгресс должен принять решение о приостановке действия лимита либо повысить его до определенного уровня. Министерство финансов США, по мнению экспертов Bloomberg, теперь может полагаться только на денежные остатки на счетах, сумма которых составляет 450 миллиардов долларов, и на поступление доходов за вычетом планируемых расходов бюджета, а также принимать "чрезвычайные меры" по финансированию своих обязательств. С 30 июля Минфин начал принимать особые меры, такие как приостановка выпуска ряда специальных бумаг, использование некоторых долговых инструментов, которые не идут в зачет долгового лимита.
Минфин приостановил выпуск ряда специальных бумаг, а также начало использовать специальные долговые инструменты, которые не учитываются при расчете долгового лимита. Еще одной возможностью сэкономить станет приостановка инвестиций в фонды для пенсионеров госсектора, - пишет Lenta.ru.
Демократическая партия, обладающая большинством в обеих палатах, пока не раскрыла свой план действий. Более того, ее члены указывают, что пока не выбран даже путь решения проблемы. Но теперь конгрессменам придется сосредоточиться на этом вопросе, - утверждают специалисты.
Эксперты предполагают, что если к ноябрю не удастся поднять потолок госдолга или приостановить его рост, то США не смогут выполнять часть своих обычных расходных обязательств и могут допустить дефолт по госбумагам.