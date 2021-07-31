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27 районов Антальи эвакуированы из-за лесных пожаров

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В Турции эвакуировали 27 районов провинции Анталья из-за лесных пожаров. Всего возгораниями охвачены 42 района региона, сообщает РЕН ТВ.

Турецкие пожарные смогли локализовать 57 из 71 очага возгорания.

"Ситуация с пожарами улучшается, в настоящее время 57 из 71 очага возгорания локализованы. В результате пожаров погибли четыре человека, трое в Анталье и один в Мугле", - уточнил министр сельского хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

28 июля начался лесной пожар недалеко от курортного города Манавгат в турецкой провинции Анталья. По предварительным данным, возгорание спровоцировала сильная жара в регионе. Позже возгорания охватили и ряд других провинций, в том числе в курортных Муглу и Айдын. В результате возгораний пострадали более 180 человек. Пожары добрались и до отелей, туристов начали эвакуировать из гостиниц.

Власти заявляют, что контролируют ситуацию. «Пожары распространились на большой площади юга страны, но ситуация остается под контролем, ущерб минимизирован. Никакого риска для туристов или местных жителей нет. В некоторых местах пожары уже удалось минимизировать», — заявил член парламента Турции Озтюрк Йылмаз.

Пожарам способствуют и погодные условия: турецкие синоптики зафиксировали в ряде городов республики увеличение температуры воздуха до +41 градуса.
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