Жителей дома №2 на Осеннем проезде расселят

Такое решение приняли в администрации Липецка

Администрация города заказала очередное обследование состояния конструкций дома №2 по проезду Осенний. Заключение специалистов – критические отклонения параметров. В связи с этим, вчера, 30 июля, глава Липецка Евгения Уваркина провела внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В неё вошли первый вице-мэр Константин Востриков, представители прокуратуры, полиции, эксперты, обследовавшие дом, и представители профильных подразделений мэрии.



По словам представителя экспертной компании «Ведущий инженер» Михаила Кислякова, в строительных конструкциях МКД выявлены критические отклонения параметров от нормативных требований. Состояние межэтажных перекрытий квартир №№ 41-57 в третьем подъезде оценивается как аварийное – жителей необходимо расселить.



Как отметил Константин Востриков, сложность в том, что дом №2 на Осеннем проезде признан аварийным после 1 января 2017, поэтому мероприятия по переселению его жителей не могут быть включены в действующую программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019-2025 годы». Необходимо искать другие варианты расселения.



Евгения Уваркина поставила перед департаментом ЖКХ задачу – подготовить ходатайство в адрес администрации региона о выделении денежных средств на переселение граждан. Ожидается, что это позволит переселить жителей третьего подъезда уже в этом году, второго и первого – в 2022-м.



- До момента, пока мы переселим жильцов, мы обязаны предоставить им безопасные условия проживания – выделить помещения маневренного фонда. Эту задачу необходимо решить как можно скорее. Также с жителями необходимо постоянно находиться на связи, информировать их обо всех принятых решениях, оказывать им необходимую поддержку, в том числе, если потребуется, в предоставлении транспорта при переезде, - подчеркнула глава города.



Уже вечером в департаменте ЖКХ прошла встреча с жителями. На ней присутствовали половина собственников квартир, расположенных в третьем подъезде, и старший по дому. Собравшимся рассказали о результатах проведенного исследования и вариантах переселения – некоторые из них уже согласились на предоставление маневренного фонда.



Как отметил Константин Востриков, встречи с собственниками будут продолжены – следующая состоится уже в эти выходные.



Напомним, дом на 60 квартир по адресу Осенний проезд, 2 был построен в 1962 году. В 2019 году было выявлено смещение несущих конструкций МКД и плит перекрытия, после чего начались аварийно-восстановительные работы, выполнить которые до конца не удалось из-за отказа собственников ряда квартир пускать специалистов. За полтора года был проведен ряд независимых экспертиз. На основании одной из них дом признали подлежащим расселению. Согласно последней – выявили критические отклонения параметров строительных конструкций, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

