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56 минут назад

В Турции эвакуируют отели Мармариса из-за лесных пожаров

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#Турция #туризм #лесной пожар #эвакуация #Мармарис

В Мармарисе бушует сильный природный пожар, власти приступили к эвакуации местных жителей и туристов.

В турецком городе Мармарисе местных жителей и туристов из отелей эвакуируют из-за лесных пожаров, - передает телеканал NTV.

Огонь бушует уже поблизости от жилых домов и отелей. Но эвакуация жильцов и постояльцев отелей идет в профилактических целях, судя по направлению ветра, огонь не должен добраться до зданий.

Министр сельского хозяйства Турции Бекир Пакдемирли ранее сообщил, что в тушении участвуют самолет, 5 вертолетов и 30 пожарных машин, - передает РИА Новости.

Это уже второй регион страны, где горят леса. Накануне стало известно о пожарах в провинции Анталья. Там из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории.

Основной удар пришелся на районы Манавгат и Аксеки, погибли три человека, еще 122 пострадали. Борьба с огнем продолжается.
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#Турция #туризм #лесной пожар #эвакуация #Мармарис

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