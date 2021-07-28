сегодня, 15:22
Строительство «Северного потока 2» завершено на 99%
Трубоукладчик "Академик Черский" полностью выполнил первоначально запланированный объем работ для газопровода "Северный поток 2".
"Трубоукладочное судно "Академик Черский" полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода "Северный поток 2". Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%. Трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта", - сообщает оператор.
"Трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта", — при это отмечается в сообщении.
"Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работы. Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленобласти до балтийского побережья Германии.
Ранее сообщалось, что США и ФРГ согласовали общую позицию по теме "Северного потока 2". В совместном заявлении сторон указываются основные положения этих договоренностей. В частности, они предусматривают, что германская сторона будет готова принимать меры в случае, если Россия будет использовать поставку энергоносителей для оказания давления на другие страны, либо будет предпринимать агрессивные действия против Украины, - передает "Интерфакс".