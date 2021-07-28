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Строительство «Северного потока 2» завершено на 99%

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#Северный поток 2

Трубоукладчик "Академик Черский" полностью выполнил первоначально запланированный объем работ для газопровода "Северный поток 2".

Оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил о полном завершении своих работ, - передает РИА Новости.

"Трубоукладочное судно "Академик Черский" полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода "Северный поток 2". Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%. Трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта", - сообщает оператор.

"Трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта", — при это отмечается в сообщении.

"Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работы. Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленобласти до балтийского побережья Германии.

Ранее сообщалось, что США и ФРГ согласовали общую позицию по теме "Северного потока 2". В совместном заявлении сторон указываются основные положения этих договоренностей. В частности, они предусматривают, что германская сторона будет готова принимать меры в случае, если Россия будет использовать поставку энергоносителей для оказания давления на другие страны, либо будет предпринимать агрессивные действия против Украины, - передает "Интерфакс".
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#Северный поток 2

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