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Депутаты предложили обязать бизнес обосновывать снижение цен при госзакупках

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#цены
Депутаты Госдумы, состоящие в ОНФ, предложили ужесточить законодательство о контрактной системе, чтобы не допустить к госзакупкам компании, снижающие цены до недопустимого уровня. Как выяснили «Известия», речь идет о поставщиках услуг по организации питания, которые обязуются исполнить контракт, снижая его стоимость до 50%. Об этом говорится в мониторинге закупок социального питания в школах, детских садах, больницах и социальных учреждениях Бюро расследований Народного фронта, данные из которого имеются в распоряжении «Известий». 

«Мы подготовили ряд законодательных инициатив. Во-первых, нужно чтобы у Роспотребнадзора появилась обязанность проверять таких поставщиков чаще, чем остальных. Во-вторых, мы предлагаем изменить антидемпинговые правила, которые сегодня обязывают только поставщиков продуктов обосновывать возможность исполнения контракта, если цена слишком низкая. Правила должны действовать и на поставщиков услуг по организации питания, а также должны содержать четкий перечень информации в обязательном порядке запрашиваемой у поставщика», — заявил «Известиям» координатор Бюро расследований ОНФ Антон Гетта. 

По его словам, сегодня повсеместно говорится о росте цен на продукты питания, правительство принимает меры, идет работа с производителями, но, похоже, у ряда компаний, несмотря на это, есть возможности для снижения стоимости таких госзакупок. 
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#цены

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