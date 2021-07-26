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Штрафы за нарушение прав потребителей предложили увеличить
Для торговли, авиаперевозчиков и производителей предложили увеличить размер штрафов — сделать их оборотными (зависящими от выручки), если компании нарушат права граждан, пользующихся услугами. С такой инициативой к Роспотребнадзору обратилась Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП, «Известия» ознакомились с документом). Речь идет, к примеру, об обмане покупателей, навязывании услуг и предоставлении людям недостоверной информации. Эти нарушения сейчас грозят фирмам санкциями в размере порядка 20–50 тыс. рублей.
По мнению конфедерации, за повторное совершение указанных действий компаниям должны грозить оборотные штрафы, их размер может колебаться в зависимости от отрасли и ее прибыльности — от 1 до 5%.
Об этом «Известиям» рассказал председатель правления КонфОП Дмитрий Янин. По его словам, инициатива обсуждалась в конце июня на консультативном совете по защите прав потребителей, возглавляет который глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По мнению конфедерации, за повторное совершение указанных действий компаниям должны грозить оборотные штрафы, их размер может колебаться в зависимости от отрасли и ее прибыльности — от 1 до 5%.
Об этом «Известиям» рассказал председатель правления КонфОП Дмитрий Янин. По его словам, инициатива обсуждалась в конце июня на консультативном совете по защите прав потребителей, возглавляет который глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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