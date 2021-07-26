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сегодня, 20:33

Штрафы за нарушение прав потребителей предложили увеличить

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#права потребителей
Для торговли, авиаперевозчиков и производителей предложили увеличить размер штрафов — сделать их оборотными (зависящими от выручки), если компании нарушат права граждан, пользующихся услугами. С такой инициативой к Роспотребнадзору обратилась Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП, «Известия» ознакомились с документом). Речь идет, к примеру, об обмане покупателей, навязывании услуг и предоставлении людям недостоверной информации. Эти нарушения сейчас грозят фирмам санкциями в размере порядка 20–50 тыс. рублей. 

По мнению конфедерации, за повторное совершение указанных действий компаниям должны грозить оборотные штрафы, их размер может колебаться в зависимости от отрасли и ее прибыльности — от 1 до 5%. 

Об этом «Известиям» рассказал председатель правления КонфОП Дмитрий Янин. По его словам, инициатива обсуждалась в конце июня на консультативном совете по защите прав потребителей, возглавляет который глава Роспотребнадзора Анна Попова. 
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#права потребителей

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