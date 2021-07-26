Происшествия

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В столкновении «Лады-Гранты» и грузовика пострадали три человека

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#авария #ДТП
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В столкновении «Лады-Гранты» и грузовика пострадали три человека

За трое суток на дорогах Липецкой области один человек погиб и шестеро - пострадали.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 23 июля в Усманском районе на дороге Октябрьское – Усмань 30-летний водитель «Лады» не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. От полученных травм водитель погиб на месте. 

24 июля в Становлянском районе на трассе «Дон» столкнулись «Лада-Гранта» под управлением 57-летнего мужчины и грузовик «МАЗ» с 33-летним водителем. В аварии пострадали водитель и две пассажирки «Лады». Всех их госпитализировали. 

В тот же день в Липецке на проспекте 60 лет СССР 26-летний водитель «Лады-Весты» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 13-летнего велосипедиста. Подросток госпитализирован. 

Тогда же в Тербунском районе на трассе Тербуны – Борки – Покровское 51-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Мужчину доставили в больницу. 

За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 8558 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 63 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 234.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 7548 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксировано 58 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП
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Комментарии (2)

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Работник НЛМК

сегодня, 11:25
Хорошо хоть у нас алкорамки работают
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нлмк

сегодня, 11:14
получается каждый третий ездиет пьяный
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