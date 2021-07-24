Общество

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40% липецких предпринимателей занимаются торговлей

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#торговля
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40% липецких предпринимателей занимаются торговлей

24 июля отмечается День работника торговли.

Как сообщает Липецкстат, на 31 декабря 2020 года в Липецкой области в Автоматизированной системе ведения генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения числились 4858 организаций торговли. Из них 3202 организации занимались оптовой торговлей, 1171 — торговали в розницу, 484 торговали автотранспортными средствами и мотоциклами и осуществляли их ремонт.

Среди индивидуальных предпринимателей этот вид деятельности выбрали около 11 тысяч (39,7% от всех зарегистрированных). Всего в 2020 году в сфере торговли трудились 42,3 тысячи человек, или 12,3% от общего числа работников Липецкой области.

На начало 2020 года в Липецкой области покупатели могли посетить более 5 тысяч магазинов общей площадью 885,5 тысячи квадратных метров, 832 павильона — 20,3 тысячи квадратных метров, 259 аптек и аптечных магазинов, 1067 палаток и киосков.

Оборот розничной торговли в прошлом году составил 268,2 миллиарда рублей, что 6,5% меньше, чем в 2019 году. В расчете на душу населения пришлось 236,6 тысячи рублей. Среди регионов Центрального Черноземья по обороту розничной торговли на душу населения Липецкая область находится на 3 месте.

Доля продажи товаров в торгующих организациях значительно превышает долю продаж на розничных рынках и ярмарках: в 2020 году доля розничных рынков и ярмарок составила всего 4,5%. Всего на начало 2021 года в Липецкой области действовали 24 официально зарегистрированных розничных рынка на 7 тысяч торговых мест. В среднем на один рынок приходилось 295 мест. Вместе с тем, на торговые сети пришлось 34,1% оборота розничной торговли Липецкой области. В рейтинге по доле сетевой розничной торговли среди ЦФО Липецкая область заняла 7 место.

В Липецкой области также развивается интернет-торговля, отмечает Липецкстат. В период пандемии продажа товаров через онлайн-магазины проявила себя как более успешная форма торговли на фоне введения режима самоизоляции. Заказы по почте, через телемагазины и Интернет в 2020 году выросли почти в 3 раза.
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#торговля
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