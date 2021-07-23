20 минут назад
Закончено расследование дела этнического преступного сообщества, занимавшегося кражей топлива из нефтепродуктопровода
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела по обвинению восьми участников этнического преступного сообщества в хищении дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода.
Следственными органами были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 3 статьи 30, ч. 4 статьи 158 и частями 1, 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.
«Полицейскими установлено, что в состав этнического преступного сообщества входили 11 человек, среди которых были чётко распределены роли и функциональные обязанности. При обысках обнаружены шланги, насосы и многочисленное оборудование для производства врезок и отводов. Изъят грузовой автомобиль, переоборудованный для скрытого вывоза дизельного топлива», - говорится в релизе пресс-службы УМВД России по Липецкой области.
Во время предварительного расследования предполагаемому лидеру группы и двум активным участникам удалось скрыться. Организатор и один из сообщников находятся в международном розыске, ещё один фигурант дела – в федеральном розыске.
Материалы уголовного дела, объём которого составил 81 том, направлены в суд.