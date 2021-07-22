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Суд оштрафовал Telegram и Facebook за запрещенный контент
Мировой суд в Москве оштрафовал на 11 млн рублей мессенджер Telegram и на 6 млн рублей соцсеть Facebook за отказ удалить запрещенную информацию.
"Компания Facebook признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей", - сообщила она.
Также Мировой суд столицы оштрафовал на 11 млн рублей мессенджер Telegram, - сообщили в пресс-службе Таганского суда.
"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы организация Telegram Messenger Inc. признана виновной в двух административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и одном правонарушении по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в общем размере 11 млн рублей", - пояснили в суде.
Общая сумма всех штрафов мессенджеру составила 26 млн рублей, - передает ТАСС.
Ранее в мае суд оштрафовал Facebook по восьми протоколам на 26 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, в июне – еще на 17 миллионов рублей.
Также суд рассмотрит два аналогичных протокола в отношении Twitter.
Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.
По данным Роскомнадзора, в соцсетях с призывами к участию в незаконных акциях выявлено в январе и феврале более 2,5 тыс. материалов. Данное нарушение влечет штраф для юридических лиц от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.