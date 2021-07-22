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49 минут назад

Суд оштрафовал Telegram и Facebook за запрещенный контент

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#Facebook #Telegram #суд #штраф #запрет

Мировой суд в Москве оштрафовал на 11 млн рублей мессенджер Telegram и на 6 млн рублей соцсеть Facebook за отказ удалить запрещенную информацию.

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы 22 июля оштрафовал иностранную соцсеть Facebook на 6 миллионов рублей по двум протоколам за неудаление запрещенного контента, - рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

"Компания Facebook признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей", - сообщила она.

Также Мировой суд столицы оштрафовал на 11 млн рублей мессенджер Telegram, - сообщили в пресс-службе Таганского суда.

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы организация Telegram Messenger Inc. признана виновной в двух административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и одном правонарушении по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в общем размере 11 млн рублей", - пояснили в суде.

Общая сумма всех штрафов мессенджеру составила 26 млн рублей, - передает ТАСС.

Ранее в мае суд оштрафовал Facebook по восьми протоколам на 26 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, в июне – еще на 17 миллионов рублей.

Также суд рассмотрит два аналогичных протокола в отношении Twitter.

Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.

По данным Роскомнадзора, в соцсетях с призывами к участию в незаконных акциях выявлено в январе и феврале более 2,5 тыс. материалов. Данное нарушение влечет штраф для юридических лиц от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.


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#Facebook #Telegram #суд #штраф #запрет

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