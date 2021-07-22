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Россия предлагает маркировать воду по всему ЕАЭС

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Минэномразвития предлагает распространить практику обязательной маркировки питьевой воды на все страны Евразийского экономического сообщества к 1 марта 2022 года, выяснили «Известия»

Согласно инициативе министерства, страны союза, куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения, могли бы принять решение о введении на своей территории идентификации природных минеральных и лечебно-столовых вод уже с 1 декабря этого года, а с 1 марта 2022-го маркировать и упакованную питьевую и искусственную минерализованную воду. 

Именно в эти сроки внедрить обязательную идентификацию производителями и импортерами упакованной минеральной воды, а затем и всей остальной намерена Россия. Страна, как известно, уже провела эксперимент по маркировке бутилированной воды. Он стартовал 1 апреля 2020-го и завершился 1 июня нынешнего года, добровольное участие в нем приняли 319 производителей. 

Как заверил «Известия» заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) Реваз Юсупов, на большинстве предприятий тестирование прошло успешно. 
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