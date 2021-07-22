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Россия предлагает маркировать воду по всему ЕАЭС
Минэномразвития предлагает распространить практику обязательной маркировки питьевой воды на все страны Евразийского экономического сообщества к 1 марта 2022 года, выяснили «Известия».
Согласно инициативе министерства, страны союза, куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения, могли бы принять решение о введении на своей территории идентификации природных минеральных и лечебно-столовых вод уже с 1 декабря этого года, а с 1 марта 2022-го маркировать и упакованную питьевую и искусственную минерализованную воду.
Именно в эти сроки внедрить обязательную идентификацию производителями и импортерами упакованной минеральной воды, а затем и всей остальной намерена Россия. Страна, как известно, уже провела эксперимент по маркировке бутилированной воды. Он стартовал 1 апреля 2020-го и завершился 1 июня нынешнего года, добровольное участие в нем приняли 319 производителей.
Как заверил «Известия» заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) Реваз Юсупов, на большинстве предприятий тестирование прошло успешно.
Согласно инициативе министерства, страны союза, куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения, могли бы принять решение о введении на своей территории идентификации природных минеральных и лечебно-столовых вод уже с 1 декабря этого года, а с 1 марта 2022-го маркировать и упакованную питьевую и искусственную минерализованную воду.
Именно в эти сроки внедрить обязательную идентификацию производителями и импортерами упакованной минеральной воды, а затем и всей остальной намерена Россия. Страна, как известно, уже провела эксперимент по маркировке бутилированной воды. Он стартовал 1 апреля 2020-го и завершился 1 июня нынешнего года, добровольное участие в нем приняли 319 производителей.
Как заверил «Известия» заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) Реваз Юсупов, на большинстве предприятий тестирование прошло успешно.