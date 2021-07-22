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сегодня, 15:05

Липчане банкротились в три раза чаще

3 357
#банкротство
Липчане банкротились в три раза чаще

Суды признали банкротами в I полугодии 898 жителей и индивидуальных предпринимателей Липецкой области — в 3 раза больше, чем январе-июне 2020 года, следует из сообщения Единого федерального реестра сведений о банкротстве «Федресурс». 

В целом по России количество граждан (включая индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами в первом полугодии 2021 года составило 88 046, что в 2,1 раза больше, чем в январе-июне 2020 года. Граждане, как правило, сами инициируют свое банкротство, в отличие от компаний, где заявителями выступают кредиторы. Должники в первом полугодии 2021 выступили заявителями в 95% процедур (95,2% в 1 полугодии 2020). Кредиторы инициировали 3,9% дел (было 4%), ФНС России - 1,1% дел (было 0,9%). 

В первом полугодии 2021 года многофункциональные центры (МФЦ) опубликовали сообщения о 2228 возбужденных процедурах внесудебного банкротства граждан. Количество возвратов заявлений составило 2470 в этом же периоде, соответственно, доля начатых процедур - 47%. Лидерами по общему числу возбужденных внесудебных процедур с сентября 2020 года по июнь 2021 года стали Омская область (253 процедуры), Челябинская область (193), Пермский край (136), Алтайский край (134), Краснодарский край (133) и Липецкая область (128), сообщает «Федресурс»
3 357
#банкротство

Комментарии (3)

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о0о

13 минут назад
Е_Блик_офф дело делает, наживается на чужом горе.
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почему?

17 минут назад
Макс,
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Макс

27 минут назад
Демоны безмозглые таким клеймо нужно на всю жизнь ставить чтобы в банки их даже на порог не пускали..
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