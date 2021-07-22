сегодня, 15:05
Липчане банкротились в три раза чаще
Суды признали банкротами в I полугодии 898 жителей и индивидуальных предпринимателей Липецкой области — в 3 раза больше, чем январе-июне 2020 года, следует из сообщения Единого федерального реестра сведений о банкротстве «Федресурс».
В первом полугодии 2021 года многофункциональные центры (МФЦ) опубликовали сообщения о 2228 возбужденных процедурах внесудебного банкротства граждан. Количество возвратов заявлений составило 2470 в этом же периоде, соответственно, доля начатых процедур - 47%. Лидерами по общему числу возбужденных внесудебных процедур с сентября 2020 года по июнь 2021 года стали Омская область (253 процедуры), Челябинская область (193), Пермский край (136), Алтайский край (134), Краснодарский край (133) и Липецкая область (128), сообщает «Федресурс».
о0о
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Макс