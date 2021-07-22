В липецких больницах лечатся 720 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция»

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 37 526 случаев новой коронавирусной инфекции, 32 890 человек выздоровели, в том числе 416 за последние сутки, 3 573 — лечатся, 1 063 человека умерли, в том числе 10 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 058, в том числе 7 за последние сутки.

В больницах сегодня находятся 720 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся дома 2 853 пациента с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 244 случая инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 117 случаев, на втором месте Елец — 22, на третьем Задонский район — 18. В Добровском районе — 15, в Елецком и Усманском районах — по 12, в Хлевенском районе — 10, в Тербунском районе — 9, в Данковском и Лебедянском районах — по 8, в Липецком районе — 6, в Воловском районе — 3, в Долгоруковском районе — 2, в Лев-Толстовском и Чаплыгинском районах — по одному заболевшему.