Коронавирус

37 минут назад

В липецких больницах лечатся 720 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция»

6 438
#коронавирус
В липецких больницах лечатся 720 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция»

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 37 526 случаев новой коронавирусной инфекции, 32 890 человек выздоровели, в том числе 416 за последние сутки, 3 573 — лечатся, 1 063 человека умерли, в том числе 10 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 058, в том числе 7 за последние сутки.

В больницах сегодня находятся 720 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся дома 2 853 пациента с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 244 случая инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 117 случаев, на втором месте Елец — 22, на третьем Задонский район — 18. В Добровском районе — 15, в Елецком и Усманском районах — по 12, в Хлевенском районе — 10, в Тербунском районе — 9, в Данковском и Лебедянском районах — по 8, в Липецком районе — 6, в Воловском районе — 3, в Долгоруковском районе — 2, в Лев-Толстовском и Чаплыгинском районах — по одному заболевшему.
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#коронавирус

Комментарии (6)

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Здоровый работяга

6 минут назад
Да в автобусе с утра проедешь без кондера и открытых форточек где все подушились..там иммунитет на 100 лет вперёд подкован. Я уже так несколько лет езжу и без маски . Забыл когда болел. Иммунитет подкован на любую заразу .
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Кот

15 минут назад
Жуть жуткая, Если лежать на диване,то получится как с семьей Лыковых,которые от ОРЗ вымерли,одна Агафья выжила! У них не было иммунитета к вирусам,так и с диваном!Нет,надо вируса хватануть немного ,чтобы выробатывался иммунитет
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Полный текст той самой речи Путина

21 минуту назад
Рафик, Вакцинация не является обязательной в общенациональном плане. Но в случае подъема эпидемии в отдельных регионах по рекомендации главных санитарных врачей руководители могут вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Это все в рамках закона 1998 года», — пояснил глава государства.
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Жуть жуткая

27 минут назад
ВОЗ: "Чтобы победить коронавирус, все люди должны просто привиться". Люди: "Мы обречены. В прошлом году для победы нужно было просто лежать на диване, но мы не справились даже с этим".
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Пассажир автобуса

32 минуты назад
Слышал вчера в автобусе как одна бабка на серьезных щах вешала другой, что из букв слова «спутник» можно составить слово Путин, и значит вакцина должна помочь!
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Рафик

33 минуты назад
Главный санитарный врач Москвы ОБЯЗАЛА вакцинировать 60% работающих! После заявления Путина о недопустимости принудительного вакцинирования граждан страны, делаем вывод: 60% работающих москвичей - НЕ россияне!
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