Евгения Уваркина: «Надо устранять замечания еще до того, как приеду я»

Главу Липецка изумила автобусная остановка без крыши и найденный в кустах на улице Неделина «артобъект» эпохи развитого социализма – сколоченная из бревен опора линии электропередач.

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Сегодня глава Липецка Евгения Уваркина побывала на двух улицах, попавших в дорожные ремонты этого лета. Первым объектом, который посетила мэр, была улица Подгоренская в селе Подгорном, по которой к старому телецентру ходит городской автобус №37.Эта дорога досталась сразу двум подрядчикам – ООО «Дорожник» и ООО «Стройсервис». Известный в узких кругах ресторан «Royal» стал границей зон ответственности между этими организациями. От него до телецентра дорогу длиной без малого в километр за 16 млн рублей сделал «Стройсервис», а дорогу длиной в полтора километра в другую сторону, до ее пересечения с воронежским шоссе, накатал «Дорожник» (работы обошлись заказчику, УГС Липецка, в 21 млн рублей). Пригородное, таким образом, получило соответствующую всем нормативам (кроме освещения) дорогу с отбойниками, пешеходными зонами и асфальтированными заездами к жилым домам.Однако «общественный контроль» в лице нескольких местных жительниц, похвалив мэрию за «жизненно важный прекрасный подарок», высказал несколько претензий председателю департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николаю Дергунову и главе Липецка Евгении Уваркиной. Во-первых, женщины возмутились тем, что подрядчик (претензии были только к «Дорожнику») оставил весь строительный мусор на территории села, который с весны успел прорасти бурьяном. Во-вторых, между рестораном и поворотом дороги на телецентр нет пешеходной зоны.– Тут водители гоняют теперь как бешеные! На моих глазах машина чуть не сбила мужчину с ребенком! – пожаловалась чиновникам самая бойкая жительница улицы Подгоренской.– Вы просто оборвали тут дорожку? – удивленно спросила Евгения Уваркина у Николая Дергунова, увидев, что ее на самом деле на этом отрезке тротуара нет.Председатель департамента оправдывался тем, что обустроить пешеходную зону рядом с дорогой не было технической возможности. С одной стороны дороги – железобетонный забор, ограждающий какую-то пустошь, с другой – крутой обрыв в лог.– Безопасность пешеходов – наша задача. Нужно найти собственника земельного участка, который за забором, и посоветоваться с ним, как быть, – дала указание Николаю Дергунову глава города.В-третьих, жительницы села попеняли мэрии на сам проект ремонта дороги. Людям не понятно, почему дорожное покрытие не примыкает к бордюру, а отделено от него карманами, заспанными щебнем. Также жителям улицы Подгоренской не по душе новые заезды к автобусным остановкам и асфальтированные подъезды к домам. Николай Дергунов сообщил, что мелкий камень в прилотковой части дороги – стандартное инженерное решение проблемы подтапливания: талая или дождевая вода таким образом дренируется, уходит сквозь щебень в грунт. А достаточно крутые въезды с дороги к домам обусловлены тем, что жилье находится выше уровня дороги.– Вот наступит зима, и весь этот щебень снегоуборочная техника вытащит на асфальт. А ваши въезды будут разрушены лопатами тракторов! – заявили общественницы.Николай Дергунов пообещал, что механизаторов муниципального дорожного предприятия по уборке города должным образом проинструктируют, и что они будут внимательны к работе.Выслушав все высказанные претензии, Евгения Уваркина попросила Николая Дергунова и главного инженера ООО «Дорожник» Светлану Куценко устранить те замечания, которые возможны. И заявила, что без одобрения жителей этой улицы заказчик, УГС Липецка, объект в эксплуатацию не примет.– Радует то, что мы заходим на самые отдаленные улицы города, на такие, как улица Подгоренская. Радует и другое: активность общественного контроля за работой подрядных организаций. Да, некоторые претензии непрофессиональны. Но в основном люди говорят дельные вещи, и наша задача – к ним прислушаться и что возможно, исправить еще на стадии исполнения муниципальных контрактов, – подытожила увиденное Евгения Уваркина.После улицы Подгоренской глава Липецка побывала на улице Неделина. В начале этого года дорога от кольцевой развязки у ТЦ «Янтарь» до выезда на Петровский мост и на улицу Карла Марса представляла собой полосу препятствий. А сейчас эта дорога – гладкая как яичко.Теперь осталось заделать ямы на въезде на старую ветку Петровского моста, ведущую на левый берег реки, и водители снимут все претензии к мэрии в этой части города. Николай Дергунов пообещал Евгении Уваркиной, что до конца лета заезд на мост будет отремонтирован.Однако Евгения Уваркина на одном месте, у остановки «ГИБДД», заметила сразу три «косяка», которые портят впечатление от новенькой дороги: проржавевший остановочный павильон без крыши, стихийную парковку и притаившийся под сенью деревьев на обочине «артобъект» эпохи развитого социализма – сколоченную из бревен опору линии электропередач, которую до сих пор венчают два изолятора.Глава Липецка была решительна. Она велела руководителю УГС Дмитрию Пушилину до конца недели привести остановку в порядок, а деревянную опору ЛЭП снести в ближайшее время. А вот что сделать с незаконной парковкой, мэрии еще предстоит решить. Сама мэр склоняется к мнению, что нужно привести это место в порядок и сделать парковку легальной.– Надо устранять замечания еще до того, как приеду я, – кажется, обиделась на своих подчиненных Евгения Уваркина.