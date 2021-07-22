Ельчане отдали лжебанкирам более 780`000 рублей

Клиенты поверили, что кто-то хочет оформить на них кредит.

21 июля в отделения полиции Ельца поступили заявления от местных жителей о мошенничестве. Ельчане поверили, что им звонили из банка, и существенно обогатили злоумышленников. Оба потерпевших перевели денежные средства под одинаковым предлогом — оформление третьими лицами потребительского кредита на их имена.



- Лжесотрудники банка, которые звонили 36-летнему мужчине, убедили того для отмены несанкционированной банковской операции оформить в отделении банка кредит на максимальную сумму и перевести денежные средства через страхового партнёра на указанный абонентский номер. Ельчанин выполнил указания сотрудника и перевёл 504 950 рублей, - сообщает елецкая полиция. - Вторая заявительница подтвердила заявку на оформление в онлайн-приложении, затем с помощью банкомата сняла денежные средства в размере 282 000 рублей и перевела на несколько указанных мошенниками номеров телефонов.



Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».