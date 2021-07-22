Общество
28 минут назад
Вместо гаражей возле детского сада появится парковка
Демонтаж металлических коробок планируют провести в районе Слободы.
Департамент градостроительства и архитектуры Липецка вынес на общественные обсуждения проект планировки и межевания квартала, ограниченного улицами Липовской, Игнатьева и Гагарина. Проект разработали для развития территории. Никаких новых капитальных строений там возводить не планируют.
Проектировщики предлагают убрать из квартала семь металлических гаражей, которые расположены возле детского сада №91. Все они были установлены без разрешения. На освободившейся земле хотят сделать автостоянку, так как в районе мало мест для парковки; они также необходимы тем, кто приезжает в детсад. Кроме того, проектировщики предложили снести торговый павильон из-за того, что он стоит на коммунальных сетях. Но вопрос о необходимости его демонтажа решили оставить за собственниками сетей.
Также проектом предложено перенести «красные линии» для реконструкции жилых домов. Это дома №№ 1а и 5 по Липовской и дома №32 по улице Игнатьева. Там хотят провести реконструкцию нежилых помещений.
Предложения и замечания по проекту в департаменте будут принимать до 6 августа по адресу: г. Липецк, пл. Театральная, д. 1, каб. 206 или по электронной почте proekt@lipetskcity.ru.
Проектировщики предлагают убрать из квартала семь металлических гаражей, которые расположены возле детского сада №91. Все они были установлены без разрешения. На освободившейся земле хотят сделать автостоянку, так как в районе мало мест для парковки; они также необходимы тем, кто приезжает в детсад. Кроме того, проектировщики предложили снести торговый павильон из-за того, что он стоит на коммунальных сетях. Но вопрос о необходимости его демонтажа решили оставить за собственниками сетей.
Также проектом предложено перенести «красные линии» для реконструкции жилых домов. Это дома №№ 1а и 5 по Липовской и дома №32 по улице Игнатьева. Там хотят провести реконструкцию нежилых помещений.
Предложения и замечания по проекту в департаменте будут принимать до 6 августа по адресу: г. Липецк, пл. Театральная, д. 1, каб. 206 или по электронной почте proekt@lipetskcity.ru.