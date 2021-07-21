В России

40 минут назад

В УК увеличат количество статьей с конфискацией имущества

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Законопроект Минфина о применении конфискации имущества в качестве наказания еще по нескольким статьям Уголовного кодекса получил положительное заключение Минэка, выяснили «Известия». Документом предлагается распространить эту меру на 193 и 193.1 статьи УК — «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». 

«По информации ФТС России, с 2013 года по первое полугодие 2019 года таможенными органами возбуждено 1606 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 193 и 193.1 УК, 4466 сообщений о таких преступлениях передано по подследственности», — приводит Минфин аргументы в пользу новых норм в пояснительной записке к законопроекту. 

Также министерство указывает на международные договоры, ратифицированные Россией, в частности, на Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Она возлагает обязанность на страны-участницы обеспечить сотрудничество по исполнению постановлений о конфискации имущества по уголовным делам, а также по принятию необходимых предварительных мер. Среди них — замораживание или арест имущества с целью предотвращения любых сделок, передачи или распоряжения имуществом, которое впоследствии может стать объектом запроса о конфискации или объектом удовлетворения этого запроса. 

Законопроект может коснуться как физических, так и юридических лиц, которые совершают валютные операции, отмечают эксперты. В профильном комитете Госдумы и во фракциях заявили о готовности поддержать новые нормы, поскольку проблема незаконного вывода капитала из страны стоит остро.  
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