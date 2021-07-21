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Глава ВОЗ заявил о возможности появления нового более опасного штамма коронавируса

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#коронавирус #штамм #мутация #ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что может появиться штамм коронавируса, который будет опаснее дельта-варианта.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на 138-й сессии Международного олимпийского комитета, заявил, что в мире может появиться новый штамм коронавируса, который окажется еще опаснее, чем дельта-вариант. Трансляцию показали на сайте МОК.

"Появляются другие варианты, которые являются даже потенциально более опасными, чем вариант "дельта", который приводит к разрушающим последствиям сейчас. И чем больше будет вариантов, тем больше вероятность, что один из них просто будет обходить вакцину. И таким образом нам придется все начинать с начала. Никто из нас не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности", — отметил он.

По его словам, причиной, по которой это может произойти, является в том числе неравноправие в использовании вакцин от коронавируса. Он назвал такие препараты "оружием в руках счастливчиков", которое сейчас защищает лишь "привилегированную часть общества", - пишут "Ведомости".

Он напомнил, что сейчас наблюдается "беспрецедентный кризис", требующий "беспрецедентных мер".

Во время выступления глава ВОЗ также сообщил о главной цели организации в борьбе с коронавирусом. Она состоит в том, чтобы к сентябрю 2022 года в каждой стране мира вакцинировались 70% жителей.

Пандемия может поддаваться контролю, однако для того, чтобы положить этой проблеме конец, понадобятся 11 миллиардов доз профилактических препаратов, - полагает он.

Чрезвычайный комитет ВОЗ уже говорил о риске возникновения новых штаммов коронавируса, которые при этом станут опаснее и заразнее, а контролировать их будет сложнее, чем сейчас. Кроме того, отмечалось, что пандемия еще далека от завершения, - передает РИА Новости.

Ранее ВОЗ внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний, по оценкам экспертов, распространяется с удвоенной скоростью по сравнению с изначальной, уханьской, версией. При этом, предупредили в организации, возбудитель продолжает мутировать. Недавно стало известно о возникновении штамма дельта плюс.
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#коронавирус #штамм #мутация #ВОЗ

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