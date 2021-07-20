Общество

сегодня, 17:30

Росстат: почти половина липчанок кормят своих малышей грудью до полугода

1 357
#статистика
1
Росстат: почти половина липчанок кормят своих малышей грудью до полугода

49% липчанок кормят своих малышей грудью от 3 месяцев до полугода. Еще 38% мам продолжают грудное вскармливание от полугода до года. Такие данные приводит Росстат в своем исследовании.

На грудном вскармливании от 3 до 6 месяцев в Липецкой области в прошлом году находились 4649 малышей, или 49%. Доля малышей, получавших грудное молоко от полугода до года, составила 38,2% (3626 новорожденных). За восемь лет липчанки стали чаще сохранять грудное вскармливание после полугода – так, в 2013 году доля малышей на грудном вскармливании от 3 до 6 месяцев составляла 47%, а от полугода до года – всего 25%.  

Росстат раскрыл данные, с какой массой тела в регионах рождаются дети. В Липецкой области в 2020 году из 9490 новорожденных 15 малышей появились с экстремально низкой массой – от 500 до 999 грамм. Меньше всего таких малышей родились в регионе в 2017 году – всего 13 человек из 11,7 тысячи. В 2013 году с экстремально низкой массой тела родились 45 малышей из почти 13,4 тысячи.  

Еще 56 младенцев родились с массой тела от килограмма до 1,5 килограмма, у 111 новорожденных вес при рождении составлял от 1,5 до 2 килограммов, у 256 детей – от 2 до 2,5 килограммов. На долю детей, которые родились с массой тела от 2,5 килограммов и больше, пришлись 95,3% (9046 малышей). Год назад их доля была чуть ниже – 94,8% (9356 малышей из 9864 новорожденных).  
1 357
#статистика
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Доктор Пилюлькин

51 минуту назад
Пусть с рождения привыкают жить на половину прожиточного минимума!
ответить

Еще в рубрике

Липецкий горсовет не стал голосовать за продажу комплекса электроснабжения ЛГЭКа
#ЛГЭК #Россети
3
Липецкий горсовет не стал голосовать за продажу комплекса электроснабжения ЛГЭКа

сегодня, 17:05

Общество
Судебные приставы освободили липецкую квартиру от десятков животных
#судебные приставы
8
Судебные приставы освободили липецкую квартиру от десятков животных

сегодня, 16:31

Общество
Евгения Уваркина запретила купаться вне городских пляжей
#утонувшие #МЧС #пляж
62
Евгения Уваркина запретила купаться вне городских пляжей

сегодня, 15:58

Общество
Липчане в летние жаркие дни в пять раз больше покупают товаров для домашнего консервирования
#товары
2
Липчане в летние жаркие дни в пять раз больше покупают товаров для домашнего консервирования

сегодня, 15:38

Общество
Рост цены на продукты питания в Липецкой области за полгода составил 20,75%
#цены
40
Рост цены на продукты питания в Липецкой области за полгода составил 20,75%

сегодня, 15:28

Общество
Чиновники будут следить за комментариями липчан в соцсетях
#мониторинг #тендер
64
Чиновники будут следить за комментариями липчан в соцсетях

сегодня, 13:16

Общество