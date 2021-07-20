Росстат: почти половина липчанок кормят своих малышей грудью до полугода

49% липчанок кормят своих малышей грудью от 3 месяцев до полугода. Еще 38% мам продолжают грудное вскармливание от полугода до года. Такие данные приводит Росстат в своем исследовании.

На грудном вскармливании от 3 до 6 месяцев в Липецкой области в прошлом году находились 4649 малышей, или 49%. Доля малышей, получавших грудное молоко от полугода до года, составила 38,2% (3626 новорожденных). За восемь лет липчанки стали чаще сохранять грудное вскармливание после полугода – так, в 2013 году доля малышей на грудном вскармливании от 3 до 6 месяцев составляла 47%, а от полугода до года – всего 25%.



Росстат раскрыл данные, с какой массой тела в регионах рождаются дети. В Липецкой области в 2020 году из 9490 новорожденных 15 малышей появились с экстремально низкой массой – от 500 до 999 грамм. Меньше всего таких малышей родились в регионе в 2017 году – всего 13 человек из 11,7 тысячи. В 2013 году с экстремально низкой массой тела родились 45 малышей из почти 13,4 тысячи.



Еще 56 младенцев родились с массой тела от килограмма до 1,5 килограмма, у 111 новорожденных вес при рождении составлял от 1,5 до 2 килограммов, у 256 детей – от 2 до 2,5 килограммов. На долю детей, которые родились с массой тела от 2,5 килограммов и больше, пришлись 95,3% (9046 малышей). Год назад их доля была чуть ниже – 94,8% (9356 малышей из 9864 новорожденных).

