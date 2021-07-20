В России

сегодня, 17:04

Эксперты выдвинули версии о назначении «подземной тюрьмы» в Ленобласти

149

В подвале одного из домов в недостроенном коттеджном поселке «Новый Петербург» в Ленинградской области обнаружен бетонный бункер, похожий на тюрьму, а в соседней бане — замаскированная под колодец печь. Предполагается, что сооружения могли использоваться преступниками для пыток их «партнеров по бизнесу» и получения выкупа с жертв. 

В подвальном помещении здания, расположенного в Агалатовском поселении Всеволожского района Ленобласти в 44 км от Санкт-Петербурга, за стальными дверями оказались крохотные комнаты с двухъярусными кроватями, унитазами и рукомойниками. А в соседней с домом бане обнаружен замаскированный люк размером метр на метр. Под люком — широкий колодец из нескольких бетонных колец, заканчивающийся печью, в которую может поместиться человеческое тело. 

Такие постройки могут использоваться множеством разных способов, заявил председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин. Например, здесь могли пытать людей ради получения выкупа. 

По словам общественника Игоря Каляпина, чтобы «секретная тюрьма» существовала под Петербургом и об этом много лет было неизвестно, — просто невероятно. 

«Это скорее могло бы быть бункером, предназначенным для того, чтобы прятаться от налетов преступников или авиаударов. Такую тюрьму должна была бы «покрывать» большая преступная группировка. Сложно представить, что сейчас у них есть такая власть. Я мог бы предположить такое в 1990-е годы, когда целые регионы контролировались бандитскими сообществами», — отметил он в разговоре с «Известиями»

Если же считать «тюрьму» реликтом, то там могли и пытать людей, и убивать их после этого. Однако даже в 1990-е это было экзотикой, считает Каляпин. 
149

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#ипотека
Работодателям предложили разрешить выдавать ипотеку

сегодня, 17:06

В России
В Улан-Удэ мать отрезала пальцы своей восьмилетней дочери «за шалость»
В Улан-Удэ мать отрезала пальцы своей восьмилетней дочери «за шалость»

сегодня, 13:40

В России
Дети подарили кубок из глины Дзюбе
1
Дети подарили кубок из глины Дзюбе

сегодня, 13:37

В России
Главу ГИБДД Ставрополья и его подчиненных задержали по подозрению в создании банды
Главу ГИБДД Ставрополья и его подчиненных задержали по подозрению в создании банды

сегодня, 13:35

В России
Порошенко пообещал вернуть Крым в течение года
Порошенко пообещал вернуть Крым в течение года

сегодня, 13:33

В России
В окрестностях Петербурга нашли частную подземную тюрьму с крематорием
В окрестностях Петербурга нашли частную подземную тюрьму с крематорием

вчера, 15:29

В России