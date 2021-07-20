Происшествия

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35-летний липчанин проведет за решеткой 18 лет

9 3629
#убийство
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35-летний липчанин проведет за решеткой 18 лет

Судья Липецкого областного суда Олег Мирошник вынес приговор по многоэпизодному уголовному делу в отношении 35-летнего жителя села Воловчик Воловского района Максима Стародубцева. За две недели Стародубцев оказался участником трёх преступлений. Мужчину обвиняли в соучастии в убийстве, краже и смертельных побоях.

Государственный обвинитель просил посадить Стародубцева на 18 лет. Олег Мирошник приговорил подсудимого к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы сроком на 1 год. Дополнительное наказание осуждённый должен исполнять после отбытия основного вида наказания.

Фабула преступлений такова. Все началось 8 января 2021 года. Родной брат Максима, 29-летний Евгений Щеглов, ранее судимый парень, предложил расправиться с сожителем их матери. Причиной стало то, что мужчина, 62-летний Виктор Гуляев, обвинил братьев в пропаже сварочного аппарата. Максим согласился ассистировать брату. Он рассказал следствию, что Евгений Щеглов схватил Виктора Гуляева руками и задушил. Стародубцев в это время, удерживал Гуляева на кровати, не давая подняться и оказать сопротивление. Виктор Гуляев умер на месте происшествия. Следующим утром братья вынесли труп убитого им мужчины во двор, сбросили в мусорный бак и сожгли. Вместе с телом в огонь отправились документы и вещи убитого, а вот банковскую карточку сожителя матери братья оставили.

Сначала они принялись переводить деньги на телефон своим знакомым – тем, кому задолжали, затем пошли за покупками в магазины и аптеку. В общей сложности с карточки Гуляева было похищено более 32 000 рублей. Также 22 и 23 января Стародубцев перевёл 5100 рублей на свой банковский счёт, а также 200 рублей – в счёт оплаты своего мобильного телефона.

Как установил суд, Стародубцев вечером 23 января подрался со своим младшим братом Евгением Щегловым из-за права распоряжаться деньгами Гуляева. Судмедэксперты потом насчитали не менее 43 ударов ломом в область головы, груди, живота, шеи, верхних и нижних конечностей. На следующее утро он обнаружил брата мёртвым.

Максим Стародубцев после смерти брата пил ещё три дня, труп не прятал. Тело брата все эти дни лежало на кухне. К 27 января родственники хватились Гуляева и Щеглова. Стародубцев начался путаться во лжи, куда те уехали. В итоге в дом нагрянула полиция. Сначала Максим открыл полицейским дверь, а потом спрятался от них в шкаф. Когда он вышел из укрытия, то сразу все рассказал.

Он до приговора признал свою вину по всем пунктам обвинения.
9 3629
#убийство
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Комментарии (9)

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По-моему

3 минуты назад
Сейчас все кишит дегенератами,не только деревня.Деградация полная.
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Джон Ленин

23 минуты назад
вова, а были бы мозги, всë точно было бы по другому......
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Колхозник

29 минут назад
Из деревни нормальные люди уехали. Остальные спились. Деревня кишит дегенератами.
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Евгений

30 минут назад
Антисоветчик, там написано что после убийства три дня пил. Похоже что весь мозг пропил раз а шкаф спрятался.
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вова

46 минут назад
А не было бы банковской карты, и всё могло быть по другому.
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Вика

52 минуты назад
А как установить, что задушил Гуляева именно Щеглов? Он же тоже убит, говори про него теперь шо хошь
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дядя Стёпа милиционер

сегодня, 12:53
18 лет?! Обхохочешься! Пожизненно, как минимум!!
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Земля полна такими отбросами

сегодня, 12:50
Но все заняты бродячими собаками(((
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Антисоветчик

сегодня, 12:39
Степень дебилизма зашкаливает. "Спрятался в шкаф".
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