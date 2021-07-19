Происшествия
сегодня, 09:18
Два ребенка погибли в Ельце во время пожара
Огонь в квартире на улице Пушкарской вспыхнул ранним утром.
19 июня в 03.30 в службу 112 сообщили о пожаре квартире на третьем этаже дома №1а по улице Пушкарской в Ельце.
Как стало известно GOROD48, в пожаре погибли двое детей и пострадал мужчина,
В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области сообщили, что огнем уничтожена внутренняя отделка и домашнее имущество на площади 15 квадратных метров.
- К тушению пожара привлекались 39 человека и 12 ед. техники, в том числе от МЧС России – 19 человек и 6 ед. техники. Из дома было выведено 20 человек, - дополнили в пресс-службе ведомства.
Как стало известно GOROD48, в пожаре погибли двое детей и пострадал мужчина,
В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области сообщили, что огнем уничтожена внутренняя отделка и домашнее имущество на площади 15 квадратных метров.
- К тушению пожара привлекались 39 человека и 12 ед. техники, в том числе от МЧС России – 19 человек и 6 ед. техники. Из дома было выведено 20 человек, - дополнили в пресс-службе ведомства.
Пенсионер
Катеринка
Никто
Где ваши мозги???
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Семья
Рома
лопотунья
Лтз