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Два ребенка погибли в Ельце во время пожара

9 2296
#МЧС #пожар
3
Два ребенка погибли в Ельце во время пожара

Огонь в квартире на улице Пушкарской вспыхнул ранним утром.

19 июня в 03.30 в службу 112 сообщили о пожаре квартире на третьем этаже дома №1а по улице Пушкарской в Ельце.

Как стало известно GOROD48, в пожаре погибли двое детей и пострадал мужчина,

В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области сообщили, что огнем  уничтожена внутренняя отделка и домашнее имущество на площади 15 квадратных метров.

- К тушению пожара привлекались 39 человека и 12 ед. техники, в том числе от МЧС России – 19 человек и 6 ед. техники. Из дома было выведено 20 человек, - дополнили в пресс-службе ведомства.
9 2296
#МЧС #пожар
3

Комментарии (9)

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Пенсионер

14 минут назад
Господи! Как же жаль детей, Что же делается в этой стране? Где дети гибнут как каждый день. Царство небесное деточка, ангелочкам.
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Катеринка

16 минут назад
Никогда не понимала как мужчины являются пострадавшими а дети погибшими.. Как можно себя спасти, а детей оставить в огне
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Никто

20 минут назад
Мать оставила 5х детей одних 3 выбежали две девочки погибли
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Где ваши мозги???

20 минут назад
лопотунья, а вы думаете она будет стоять в одном месте для фотосессии???
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-

24 минуты назад
Реновация тут необходима
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Семья

29 минут назад
неблагополучная?
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Рома

52 минуты назад
Бедные дети ! Родились что бы погибнуть в пожаре! Что же вы родители.......!????Царство небесное вам!
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лопотунья

55 минут назад
и где техника
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Лтз

57 минут назад
Как жаль детей
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