Суд по иску липецкого домостроительного комбината к мэрии отложили до августа

для согласования позиций сторон.

В областном арбитражном суде до августа отложили рассмотрение иска АО СЗ «Домостроительный комбинат» к департаменту градостроительства и архитектуры администрации Липецка. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе суда, сторонам процесса дали время для согласования своих позиций.Как следует из материалов дела, истец попросил признать незаконным отказ мэрии в заключении договора на комплексное развитие территории на улице 50 лет НЛМК, которую компания арендует с 2017 года (договор действует до 2065 года). На этом участке возле дамбы на реке Воронеж ДСК хотел построить за свой счет два двадцатиэтажных многоквартирных дома с последующим благоустройством территории.Ответчик сообщил GOROD48, что отказ вызван дефицитом объектов социальной инфраструктуры в нормативном радиусе обслуживания жилых кварталов. Однако после того, как застройщик гарантировал внесение изменений в проект планировки и передачу принадлежащих ему земельных участков для строительства корпуса школы, с истцом заключили договор на освоение спорного земельного участка.Казалось бы, предмет спора исчез. Но истец почему-то не отказался от иска.