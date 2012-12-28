Липецкая вечЁрка: уничтоженные БПЛА, погибший квадроциклист и арест пристававшего к девочкам пенсионера
Общество
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50 минут назад
Суд по иску липецкого домостроительного комбината к мэрии отложили до августа
для согласования позиций сторон.
Как следует из материалов дела, истец попросил признать незаконным отказ мэрии в заключении договора на комплексное развитие территории на улице 50 лет НЛМК, которую компания арендует с 2017 года (договор действует до 2065 года). На этом участке возле дамбы на реке Воронеж ДСК хотел построить за свой счет два двадцатиэтажных многоквартирных дома с последующим благоустройством территории.
Ответчик сообщил GOROD48, что отказ вызван дефицитом объектов социальной инфраструктуры в нормативном радиусе обслуживания жилых кварталов. Однако после того, как застройщик гарантировал внесение изменений в проект планировки и передачу принадлежащих ему земельных участков для строительства корпуса школы, с истцом заключили договор на освоение спорного земельного участка.
Казалось бы, предмет спора исчез. Но истец почему-то не отказался от иска.
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