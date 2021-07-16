Общество

сегодня, 11:39

Липецким рыбакам продавали подделки

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#контрафакт #торговля
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Липецким рыбакам продавали подделки

Под видом брендовых товаров в магазине реализовывали контрафакт.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск полиции в адрес владелицы магазина для рыболовов, торговавшей контрафактом.

Как указано в материалах суда, подделки продавали в магазине села Боринское. На его прилавках полицейские нашли лески «Shimano» и «PowerPro» с признаками контрафактности и без товарно-сопроводительных документов. Подозрительный товар полицейские изъяли и отправили на экспертизу. Она показала, что лески — контрафактные, а у хозяйки магазина не было права реализации на товары этих брендов. Материалы проверки направлены в арбитраж.

Арбитражный суд вынес предпринимательнице предупреждение. Вместе с этим, весь изъятый товар — 51 катушка лески — отправлен на уничтожение.
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#контрафакт #торговля
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Комментарии (2)

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Житель

33 минуты назад
Вот почему оказывается не клюет! Она только на брендовую леску берет!
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Вы покрупнее проверьте торговые точки.

55 минут назад
У нас в магните и пятёрочке сплошное надувательство, выдают за импортное а это оказывается местное или наобарот. Сам ВВП об этом сказал. И не чего торгуют и не каких к ним вопросов.
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