Липецким рыбакам продавали подделки

Под видом брендовых товаров в магазине реализовывали контрафакт.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск полиции в адрес владелицы магазина для рыболовов, торговавшей контрафактом.



Как указано в материалах суда, подделки продавали в магазине села Боринское. На его прилавках полицейские нашли лески «Shimano» и «PowerPro» с признаками контрафактности и без товарно-сопроводительных документов. Подозрительный товар полицейские изъяли и отправили на экспертизу. Она показала, что лески — контрафактные, а у хозяйки магазина не было права реализации на товары этих брендов. Материалы проверки направлены в арбитраж.



Арбитражный суд вынес предпринимательнице предупреждение. Вместе с этим, весь изъятый товар — 51 катушка лески — отправлен на уничтожение.