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сегодня, 10:39
Выплаты школьникам начнутся с 16 августа
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Перечисление единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа.
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что перечисление единовременных выплат российским семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа, большинство получат средства именно в этот день.
"Родители могут направить свои заявления в Пенсионный фонд начиная с 15 июля. Многие уже получили в личном кабинете на "Госуслугах" предзаполненные заявления, которые необходимо только проверить и подтвердить корректность данных", — пояснил Котяков.
По его словам, пенсионный фонд обработает все поступающие заявления и сформирует необходимые документы, - передает РИА Новости.
Выплата в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста — это единовременное пособие, поэтому ее могут перечислить на счет, привязанный к карте любой платежной системы, который указан в заявлении.
Обратиться за выплатой можно до конца октября текущего года. Подача заявлений начинается с 15 июля через портал госуслуг или любую клиентскую службу ПФР. Большинству родителей, оформляющих пособие на портале госуслуг, не придется самостоятельно заполнять заявление: оно сформировано автоматически и направлено в личный кабинет.
Уведомления о готовности заявления уже начали поступать россиянам в личном кабинете на портале "Госуслуги".
Выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября 2021 года, либо с детьми, которым на момент выхода указа не исполнилось 18 лет. Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители, а также граждане в возрасте от 18 до 23 лет с инвалидностью, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам, - уточняется в Министерстве.
"Родители могут направить свои заявления в Пенсионный фонд начиная с 15 июля. Многие уже получили в личном кабинете на "Госуслугах" предзаполненные заявления, которые необходимо только проверить и подтвердить корректность данных", — пояснил Котяков.
По его словам, пенсионный фонд обработает все поступающие заявления и сформирует необходимые документы, - передает РИА Новости.
Выплата в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста — это единовременное пособие, поэтому ее могут перечислить на счет, привязанный к карте любой платежной системы, который указан в заявлении.
Обратиться за выплатой можно до конца октября текущего года. Подача заявлений начинается с 15 июля через портал госуслуг или любую клиентскую службу ПФР. Большинству родителей, оформляющих пособие на портале госуслуг, не придется самостоятельно заполнять заявление: оно сформировано автоматически и направлено в личный кабинет.
Уведомления о готовности заявления уже начали поступать россиянам в личном кабинете на портале "Госуслуги".
Выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября 2021 года, либо с детьми, которым на момент выхода указа не исполнилось 18 лет. Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители, а также граждане в возрасте от 18 до 23 лет с инвалидностью, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам, - уточняется в Министерстве.
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вот так