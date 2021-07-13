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Египет принял 12 рейсов с российскими туристами за день
В Египте установлен новый рекорд по количеству рейсов и пассажиров из России.
Установлен очередной рекорд: международный аэропорт Каира принял в минувшее воскресенье 3000 российских туристов, прилетевших на курорты Красного моря двенадцатью рейсами из нескольких городов РФ, - сообщает "Турпром".
Аэропорт Каира, куда стекаются с египетских курортов российские туристы, покинули 1529 пассажиров в нескольких направлениях, включая Москву, Ростов-на-Дону, Казань и Волгоград, в то время как аэропорт принял шесть других рейсов с 1'255 туристами на борту, которые вылетели в Каир из Москвы, Иркутска, Красноярска, Москвы, Уфы и Ростова-на-Дону. Заметим, однако пока эти цифры не дотягивают до турецких значений.
Руководство воздушной гавани приняло все меры предосторожности для борьбы со вспышкой коронавируса за счет уменьшения переполненности, особенно у стоек регистрации и зон проверки паспортов. Безопасные расстояния учитываются в залах путешествий и прибытия, где все обязаны носить маски, в дополнение к отслеживанию тепловизионных камер в различных залах аэропорта для наблюдения за пассажирами, температура которых превышает норму, - передает Egypt Today.
Ранее стало известно о снятии запрета на прямые чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в середине следующего месяца. Реальное возобновление рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх произойдёт примерно после 15 июля. Процедуру, которую необходимо пройти для начала полётов, следующая: после указа Путина должно последовать разрешение от Оперштаба на такие рейсы. По уже сложившейся традиции, он чаще всего заседает по пятницам, т.е. уже завтра можно рассчитывать на появление такого разрешения. А далее в игру вступает Росавиация, которая уже технически выдает разрешения на конкретные рейсы. Пока вся интрига в том, разрешат ли российские власти чартеры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, или же позволят заработать лишь Аэрофлоту, допустив исключительно его на эти маршруты в виде регулярных рейсов. Но даже если разрешат чартеры - цены на туры в Египет будут очень сильно зависеть от объёма разрешенной авиаперевозки: если конкуренция будет сильная, то и цены будут невысокими.
В апреле текущего года президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси и российский глава государства Владимир Путин договорились о возобновлении всех рейсов между аэропортами двух стран, в том числе на курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады. Сиси приветствовал этот шаг, надеясь, что он будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений между двумя странами. Решение возобновить полеты на египетские курорты положило конец перерыву в массовом туризме, который длился с 2015 года из-за крушения российского самолета над Синаем, в результате которого погибли все 224 человека, находившиеся на борту.
Аэропорт Каира, куда стекаются с египетских курортов российские туристы, покинули 1529 пассажиров в нескольких направлениях, включая Москву, Ростов-на-Дону, Казань и Волгоград, в то время как аэропорт принял шесть других рейсов с 1'255 туристами на борту, которые вылетели в Каир из Москвы, Иркутска, Красноярска, Москвы, Уфы и Ростова-на-Дону. Заметим, однако пока эти цифры не дотягивают до турецких значений.
Руководство воздушной гавани приняло все меры предосторожности для борьбы со вспышкой коронавируса за счет уменьшения переполненности, особенно у стоек регистрации и зон проверки паспортов. Безопасные расстояния учитываются в залах путешествий и прибытия, где все обязаны носить маски, в дополнение к отслеживанию тепловизионных камер в различных залах аэропорта для наблюдения за пассажирами, температура которых превышает норму, - передает Egypt Today.
Ранее стало известно о снятии запрета на прямые чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в середине следующего месяца. Реальное возобновление рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх произойдёт примерно после 15 июля. Процедуру, которую необходимо пройти для начала полётов, следующая: после указа Путина должно последовать разрешение от Оперштаба на такие рейсы. По уже сложившейся традиции, он чаще всего заседает по пятницам, т.е. уже завтра можно рассчитывать на появление такого разрешения. А далее в игру вступает Росавиация, которая уже технически выдает разрешения на конкретные рейсы. Пока вся интрига в том, разрешат ли российские власти чартеры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, или же позволят заработать лишь Аэрофлоту, допустив исключительно его на эти маршруты в виде регулярных рейсов. Но даже если разрешат чартеры - цены на туры в Египет будут очень сильно зависеть от объёма разрешенной авиаперевозки: если конкуренция будет сильная, то и цены будут невысокими.
В апреле текущего года президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси и российский глава государства Владимир Путин договорились о возобновлении всех рейсов между аэропортами двух стран, в том числе на курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады. Сиси приветствовал этот шаг, надеясь, что он будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений между двумя странами. Решение возобновить полеты на египетские курорты положило конец перерыву в массовом туризме, который длился с 2015 года из-за крушения российского самолета над Синаем, в результате которого погибли все 224 человека, находившиеся на борту.