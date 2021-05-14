У поворота на «Парус» иномарка улетела в кювет и перевернулась

ДТП обошлось без пострадавших.

Вчера днём в Липецке в районе поворота на базу отдыха «Парус» улетел в кювет и перевернулся автомобиль «Опель Омега».Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, по факту происшествия ГИБДД никто не обращался - скорее всего, оно обошлось без пострадавших.- Думал, что там кто-то без сознания внутри, остановился, хотел помочь, в там уже никого не было, - сообщил GOROD48 один из очевидцев.- С места скрылись и номера сняли, - уже к вечеру писали проезжавшие мимо водители в соцсетях.Фото - facebook.com