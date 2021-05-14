Происшествия
сегодня, 09:30
У поворота на «Парус» иномарка улетела в кювет и перевернулась
ДТП обошлось без пострадавших.
Вчера днём в Липецке в районе поворота на базу отдыха «Парус» улетел в кювет и перевернулся автомобиль «Опель Омега».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, по факту происшествия ГИБДД никто не обращался - скорее всего, оно обошлось без пострадавших.
- Думал, что там кто-то без сознания внутри, остановился, хотел помочь, в там уже никого не было, - сообщил GOROD48 один из очевидцев.
- С места скрылись и номера сняли, - уже к вечеру писали проезжавшие мимо водители в соцсетях.
Фото - facebook.com
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, по факту происшествия ГИБДД никто не обращался - скорее всего, оно обошлось без пострадавших.
- Думал, что там кто-то без сознания внутри, остановился, хотел помочь, в там уже никого не было, - сообщил GOROD48 один из очевидцев.
- С места скрылись и номера сняли, - уже к вечеру писали проезжавшие мимо водители в соцсетях.
Фото - facebook.com
Ч,П,