Происшествия

сегодня, 09:30

У поворота на «Парус» иномарка улетела в кювет и перевернулась

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#ДТП
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У поворота на «Парус» иномарка улетела в кювет и перевернулась

ДТП обошлось без пострадавших.

Вчера днём в Липецке в районе поворота на базу отдыха «Парус» улетел в кювет и перевернулся автомобиль «Опель Омега».

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, по факту происшествия ГИБДД никто не обращался - скорее всего, оно обошлось без пострадавших.

- Думал, что там кто-то без сознания внутри, остановился, хотел помочь, в там уже никого не было, - сообщил GOROD48 один из очевидцев.

- С места скрылись и номера сняли, - уже к вечеру писали проезжавшие мимо водители в соцсетях.

Фото - facebook.com
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#ДТП
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Комментарии (1)

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Ч,П,

59 минут назад
В районе базы отдыха Парус-большая парусность ,водитель этого не учел!
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